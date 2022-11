El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

L' Executiu de Pedro Sánchez prepara una llei que li permetrà controlar a l'organisme que fiscalitzi l'activitat dels lobbies espanyols. Aquesta decisió posarà en dubte la transparència del sector, si ens atenim als termes actuals de la 'Llei de Transparència i Integritat a les Activitats dels Grups d'Interès'.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública vol que l' Oficina de Conflictes d'Interès , que en depèn precisament, sigui qui vetlli pel compliment del codi de conducta que planteja la norma, així com de la gestió del Registre de grups d'interès. Aquesta decisió xoca amb el model d'altres països, com França , en què hi ha un organisme independent que inspecciona, controla i sanciona econòmicament.

El sector del lobby mira amb recel la proposta del govern a causa de la "manca d'independència" de l'Oficina de Conflictes d'Interès. A més, al·leguen que la norma se cenyeixi a l' Administració General de l'Estat , excloent de l'àmbit d'aplicació les comunitats autònomes, el poder legislatiu, els municipis i els partits polítics.

Aquesta exclusió dels partits polítics va en contra de l'objectiu de la norma de vetllar per la transparència al sector dels lobbies . Les organitzacions podran dirigir-se directament als partits polítics, que estan precisament fora de l'objecte d'aquesta regulació, per la qual cosa poden afectar la visió que es té de la democràcia.

Si la norma s'aprova com ho planteja el Govern, es crearà un Registre de lobbies tan sols parcial, ja que en quedaran fora tots els que treballin en els àmbits autonòmics, municipals o legislatius. Tot i això, el Govern es defensa al·legant que posarà més dificultats a les portes giratòries al sector. D'aquesta manera, un alt càrrec haurà de cessar les seves activitats en lobbies relacionats amb el seu àmbit de competència fins al cap de dos anys del cessament del seu lloc.