La diputada de Podem, Paloma García / @EP

La diputada de Podem a l'Assemblea de Madrid, Paloma García Villa , ha acusat els parlamentaris del PP i de Vox de " no saber follar ". Aquestes paraules textuals han vingut arran de la seva defensa sobre la ' llei del sol sí que és sí ', la qual està precisament en dubte els últims dies per la pluja de casos d'acusats que estan veient les seves penes per agressió sexual rebaixades.

A l'últim Ple de la Cambra regional madrilenya, el diputat de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes va carregar contra la llei en qüestió, cosa que no va engrandir la parlamentària de Podem. "Vostès el que deien quan es parlava d'aquesta llei és que els homes havien de signar contractes per mantenir relacions sexuals", replicava García Villa.

La diputada de la formació morada va seguir endavant amb les seves acusacions i els va dir a les parlamentàries Isabel Díaz Ayuso i Rocío Monasterio que "no sabien follar". "Ja li dic jo, que si per saber si una dona li està donant consentiment o no abans de tenir una relació sexual, si vostè té algun dubte sobre això, li dic que les relacions sexuals que està mantenint no són sanes, no són bones i que, més que res, jo crec que ni tan sols saben follar”, puntualitzava Paloma García Villa.