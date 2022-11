El ministre de lInterior. Foto: Europa Press



La Junta de Portaveus del Congrés ha acordat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparegui el proper dia 30 de novembre davant el Ple per respondre per la tragèdia que va tenir lloc a Melilla el 24 de juny passat i, a més, el Govern ha ofert als portaveus parlamentaris visionar abans, en sessió secreta, les imatges gravades aquell dia a la frontera espanyola.



Així ho han informat fonts parlamentàries, que també han confirmat que la Junta de Portaveus ha rebutjat posar data a la petició de comissió d'investigació per aquest assumpte que havien sol·licitat Unides Podem i els socis parlamentaris del Govern, una iniciativa davant la qual el PP, de moment, ha votat en contra .

EL 25-N ES VEURAN LES IMATGES

El ministeri ha remès una carta al president de la Comissió d'Interior del Congrés, José Luis Ábalos, convidant els portaveus dels grups parlamentaris a visionar la "totalitat" de les imatges gravades sobre la tragèdia de Melilla en què van morir almenys 23 migrants.

Així, divendres que ve dia 25 ("el primer dia hàbil que tindran els membres de la Comissió", segons Interior) un responsable de la Comandància de la Guàrdia Civil de Melilla "es posarà a disposició" dels portaveus "per a qualsevol pregunta o aclariment que sobre les imatges sol·licitin", segons consta a la carta que signa el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, consultada per Europa Press .

El Ministeri apunta que el responsable policial estarà present al visionat en ser la Comandància de Melilla l'"òrgan dipositari i custodi de totes les imatges captades el citat dia", per la qual cosa es desplaçarà expressament a Madrid amb aquesta finalitat. També deixa oberta la possibilitat de concretar un altre dia si els portaveus no poguessin el dia 25.