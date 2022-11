Baròmetre del CIS de novembre

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de novembre, donat a conèixer aquest divendres, amplia a 5,5 punts l'avantatge del PSOE sobre el PP en atribuir als d' Alberto Núñez Feijóo una caiguda d'un punt i mig en un mes.

En concret, el PSOE apareix amb una estimació de vot del 32,7%, exactament el mateix que el mes anterior, que és el seu millor percentatge de la legislatura després d'haver començat amb un 28% a les generals del novembre del 2019. Malgrat tot no variar la seva dada, els socialistes aconsegueixen ampliar-ne l'avantatge fins als 5,5 punts perquè el PP baixa punt i mig, del 28,7% d'octubre al 27,2 d'aquest mes. En tot cas, els 'populars' segueixen molt per sobre del 20,8% amb què van arrencar la legislatura a les urnes.

EN VOT JA DECIDIT LA DISTÀNCIA ÉS MENYS DE DOS PUNTS



En vot ja decidit la distància no arriba als dos punts, ja que si les eleccions fossin demà mateix, un 22,4% ja avança el suport al PSOE i un 20,8% al PP. Davant d'aquesta pregunta, un 14,3% no sap el vot, un 3,8% declina contestar i un 7,23% diu que s'abstindria.

Segons el CIS, l'únic que puja en estimació de vot l'últim mes és Vox, que a l'octubre havia marcat la cota mínima de la legislatura (8,8%) i ara es recupera arriba al 10,1% . Tot i això, segueix lluny del 15,09% que va obtenir a les generals del 2019 i que li va reportar 52 diputats.

Però la tercera plaça segueix en mans d' Unidas Podemos , a qui s'atribueix una estimació de vot del 12,2%, cinc dècimes menys que a l'octubre i encara per sota del 12,8% que va obtenir a les últimes eleccions generals.

Pel que fa a la resta de partits, Ciutadans queda molt lluny amb un 2,5%, més de quatre punts per sota del seu fracàs del 2019 que va precipitar la dimissió d'Albert Rivera, i la suma de Más País-Equo amb Compromís només s'anota un 1,5%.

ERC AMPLIA LA DISTÀNCIA AMB JUNTS



A Catalunya, ERC amplia la bretxa amb Junts , amb un 2,2% davant de l'1% dels de Carles Puigdemont, i la CUP s'anota un 0,7%. Per part seva, el PNB segueix superant Bildu amb un 1,4% davant l'1%.

L'enquesta es basa en 3.821 entrevistes telefòniques del 2 al 12 de novembre a ciutadans de 1.224 municipis de les 50 províncies.

El treball de camp es va produir després de la ruptura de les converses per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i quan començava la polèmica per la derogació del delicte de sedició que es va aplicar als líders del procés independentista del 2017. De fet, aquesta reforma la va anunciar Pedro Sánchez el dia 10 a la nit i es va registrar l'endemà, els últims dies del treball de camp.

RUPTURA DEL CGPJ: 39% CULPA EL PP I 21% AL PSOE



El CIS que presideix el sociòleg socialista José Félix Tezanos pregunta als enquestats qui creuen que té la culpa de la ruptura d'aquestes negociacions, i hi ha divisió d'opinions: un 39,4% assenyala el PP però també n'hi ha un 21% que culpa el PSOE i un 19,2% que responsabilitza els dos grans partits de la mateixa manera.

D'altra banda, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, d'Unidas Podemos, torna a ser la política més ben valorada amb una nota de 4,90 punts, per sobre del socialista Pedro Sánchez (4,42) i del popular Alberto Núñez Feijóo (4,25). Darrere queda Íñigo Errejón, de Más País amb 4,13 punts, i més lluny apareixen Inés Arrimadas (Ciutadans) i Santiago Abascal (Vox) amb 3,45 i 2,80 punts, respectivament.

Això sí, Pedro Sánchez continua sent el preferit per presidir el Govern en ser esmentat per un 22,9% dels enquestats davant del 15,9% que cita Feijóo i el 8,6% Yolanda Díaz, d'Unidas Podemos. El dirigent socialista també presenta uns nivells de confiança una mica millors que els del seu adversari del PP: un 31,9% hi confia davant el 26,4% que obté Feijóo, i un 66% desconfia del president del Govern per un 70, 9% que recela del líder del PP.

I en aquesta enquesta del novembre, després de setmanes de campanya del PSOE qüestionant la capacitat del líder del PP, el CIS ha fet dues noves preguntes per saber qui consideren els enquestats més preparat per governar i el resultat ofereix xifres similars.

Així, un 52,1% veu Sánchez preparat davant d'un 39,7% que no ho considera així, mentre que un 49,6% aprova la preparació de Feijóo i un 42,1% la qüestiona.