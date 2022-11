El judici a l'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs , per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) serà del 10 de febrer a l'1 de març.

Arxiu - La presidenta de Junts, Laura Borràs, fa una roda de premsa a la seu de la formació el 7 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

En una diligència consultada aquest divendres , el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) assenyala el judici durant vuit jornades de matí i tarda : el divendres 10 de febrer seran les qüestions prèvies, seguirà el 20 de febrer amb els interrogatoris i la resta de aquesta setmana estarà dedicat a les declaracions dels testimonis.

Dilluns 27 es faran les proves pericials, el 28 la documental i el judici quedarà vist per a sentència dimecres 1 de març després dels informes finals de les parts.

Tot i això, la defensa de Borràs ha demanat que el seu interrogatori sigui després de la resta de proves, de manera que el calendari podria canviar si en començar el judici el tribunal ho accepta.

En aquesta causa, Borràs està acusada de presumpta prevaricació i falsedat documental, i la Fiscalia demana una condemna de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació , a més d'una multa de 144.000 euros, per presumptament fraccionar 18 contractes per encarregar a dit projectes a un amic sense necessitat de licitar-los.

ISAIES H. I ANDREU P.



A més de Borràs, estan acusats l'amic de Borràs a qui suposadament va afavorir amb els contractes, Isaías H., i Andreu P., que presumptament el va ajudar a preparar els pressupostos i les factures que presentava a la ILC.

La Fiscalia també demana condemnar-los per prevaricació i falsedat documental: Isaías H. a sis anys de presó, 21 d'inhabilitació i una multa de 72.000 euros; ia Andreu P., a tres anys de presó, 10 d?inhabilitació i una multa de 30.000 euros.

La interlocutòria, coneguda aquest mateix divendres, que resol sobre les proves admeses per al judici, porten la firma com a ponent del president del TSJC, Jesús María Barrientos, a qui la defensa de Borràs ha anunciat que recusarà per falta d'imparcialitat després que el Suprem ordenés repetir el judici a quatre exmembres de la Mesa del Parlament perquè Barrientos i un altre jutge, Carlos Ramos, van vulnerar el principi d?imparcialitat.

HELLÍN, PÈRIT DE LA DEFENSA



El tribunal ha admès la prova pericial informàtica proposada per la Fiscalia, de què s'ha encarregat la Guàrdia Civil, i també la que va proposar la defensa de Borràs per analitzar els discos durs d'Isaïes H.

La setmana passada, la Fiscalia va demanar al TSJC que rebutgés un dels dos pèrits de la defensa, Emilio Hellín --ara Luis Enrique-- per la seva condemna el 1982 a 43 anys de presó per l'assassinat de la militant del Partit Socialista de els Treballadors Yolanda González.

Fiscalia i la defensa de Borràs han proposat citar 12 mossos d'esquadra com a testimonis, i pel que sembla del tribunal no està justificada la "necessitat" que siguin tants: per això, els demana que ho argumentin i adverteix que, en cas contrari , només admetrà els cinc primers de cada llista.