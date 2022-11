La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño @ep

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño , ha obert aquest divendres la porta que el Govern deixi d'usar Twitter com a canal de comunicació si deixa d'oferir "seguretat" i "certeses" sobre la veracitat de la informació a la plataforma.

"Continuarem usant Twitter, però, eventualment, si no proveeixen o no mantenen la necessària certesa i seguretat sobre la informació a la plataforma, hi ha moltes plataformes que es poden tenir en compte" , ha subratllat Calviño.

Calviño ha comparegut aquest divendres amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Margarethe Vestager, que també ha mostrat la seva preocupació sobre els successos que envolten la xarxa social des que es materialitzés la compra pel fundador de Tesla, Elon Musk.

Vestager ha subratllat que es tracta d'un tema "molt complex" i que la Comissió seguirà usant Twitter com habitualment de moment. A més, ha apuntat que Europa està oberta a "fer negocis" amb tothom, sempre que compleixi les seves regles.

"És un assumpte de crucial importància", ha assenyalat en referència a la necessitat que Twitter combati la desinformació a la plataforma i ha reconegut que hi ha alguns països més exposats que altres.

Després de la compra de Twitter per part d' Elon Musk , una onada d'acomiadaments i renúncies del personal han posat en qüestió per als usuaris la viabilitat que la xarxa social continuï funcionant com fins ara. A això se suma que el canvi de la política de verificació per un sistema d'usuaris premium de pagament, va provocar que en les poques hores que el nou sistema estigués en marxa es multipliquessin els perfils suplantant persones famoses i polítiques.

Calviño i Vestager han mantingut una reunió de més d'una hora i mitja al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, que la vicepresidenta espanyola ha qualificat de "molt productiva" i en què s'ha tractat la futura presidència espanyola de la Unió Europea i lexecució del Pla de Recuperació entre altres assumptes.