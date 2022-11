La nova llei del sí és rebaixa almenys 12 condemnes d'abús sexual i excarcera 5 persones |@EP

Els tribunals ja han rebaixat almenys 12 condemnes d'abusos sexuals per l'aplicació de la 'llei del sol sí que és sí', impulsada pel Ministeri d'Igualtat , i han excarcerat cinc persones. S'espera que els magistrats hagin de revisar desenes de sentències més atès que la reforma del Codi Penal és "més favorable al reu".

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han explicat que la Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual ha provocat que el delicte d'agressió sexual absorbeixi el d'abús sexual, cosa que significa que un delicte que fins ara recollia una conducta més greu n'incorpori una de menor gravetat, per la qual cosa la forquilla penal també s'ha ampliat per abastar tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

Entre els casos de revisió de sentència i rebaixa de pena, les fonts consultades han confirmat quatre a Madrid, dues a les Balears, dues a Galícia, una a Andalusia, una a Castella i Lleó, una a Castella-la Manxa i una a Múrcia. Cinc d'aquests 12 casos han comportat l'excarceració dels condemnats: dos de les Balears, dos de Madrid i un de Galícia.

En les resolucions, els magistrats han indicat que les rebaixes responen a l'aplicació de la nova llei. I han precisat que encara que la normativa no aclareixi si ha de ser o no aplicada a procediments en tràmit o amb sentència ferma, el mateix Codi Penal indica que “tindran efecte retroactiu aquelles lleis penals que afavoreixin el reu”.

REUNIÓ A L'AUDIÈNCIA DE MADRID

Als tribunals de Madrid s'han revisat quatre sentències en què finalment han rebaixat les penes de presó. En un dels casos, es va rebaixar fins a cinc anys la pena imposada abans de la llei. Als altres tres es van rebaixar en dos anys. En dos casos van resultar excarcerats.

Fonts jurídiques han precisat que l' Audiència Provincial de Madrid s'enfronta a desenes de revisions de condemna. Per això, els presidents de les quinze seccions penals han acordat reunir-se el divendres 25 per "unificar criteri".

Les fonts consultades han subratllat que el conclave ja estava fixat amb anterioritat a la polèmica suscitada perquè és habitual quan hi ha un canvi legal substantiu.

REVISIONS A SIS CCAA

Entre els casos de reducció de condemna que ha pogut confirmar Europa Press consta que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Múrcia ha ratificat una condemna a un acusat per una temptativa d'agressió sexual a una dona del 2020. El tribunal, tot i això, ha modificat la pena imposada perquè resulta "més favorable" per al reu aplicar la 'llei del sol sí que és sí'. Així, ha rebaixat la pena de 4 anys i 6 mesos a 3 anys i 1 dia de presó.

Arran de la llei impulsada per Igualtat, l'Audiència Provincial de les Balears ha ordenat l'excarceració immediata de dos presos que complien una pena de tres anys de presó per dues agressions sexuals sense penetració després de revisar els dos casos.

Per part seva, a Galícia , a l' Audiència Provincial d'Orense , han revisat una condemna de 3 anys i 6 mesos de presó imposada a l'autor d'un delicte intentat d'agressió sexual amb accés carnal. Després de la revisió, ha rebaixat la pena a 2 anys i 6 mesos de presó i n'ha acordat la posada en llibertat.

Així mateix, el Tribunal Superior de Justícia de Galícia ha rebaixat en dos anys la pena de presó imposada a un home que va violar a Cambre una dona que va conèixer per la xarxa social Tinder.

Les fonts jurídiques consultades per Europa Press han apuntat que a Castella i Lleó, a l'Audiència Provincial de Segòvia , s'han revisat quatre sentències executòries sobre delictes sexuals i se n'ha modificat una. En aquest cas, s'ha rebaixat la pena de 12 a 9 anys de presó.

De la mateixa manera, consta que el TSJ d'Andalusia han desestimat un recurs d'apel·lació i encara que han confirmat la sentència --"per aplicació retroactiva de la norma vigent"-- han rebaixat la pena de presó. Així, ha passat de 13 anys, 6 mesos i 1 dia a 11 anys i 1 dia.

A la llista s'hi suma el cas del TSJ de Castella - la Manxa , que ha rebaixat la condemna d' un home que va agredir sexualment una dona a Ciudad Real . Així, ha passat d'haver de fer 9 anys presó a 8.

A L'ESPERA DEL SUPREM

Cal recordar que les revisions efectuades pels jutges són susceptibles de recurs i que podrien arribar fins al Tribunal Suprem (TS) , la seu judicial cridada a fixar jurisprudència.

Fonts jurídiques han precisat a Europa Press que el Suprem hauria d'estudiar l'aplicació de la llei cas per cas, perquè la possibilitat d'arribar a acords no jurisdiccionals va desaparèixer de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) , de manera que no podria celebrar un conclave.

Segons han explicat les fonts esmentades, les revisions que es facin de condemnes fermes prèvies al 2015 es podran recórrer directament al Suprem, però les que es refereixin a casos posteriors només podran arribar a l'alt tribunal quan s'hagi esgotat la via d'apel·lació en instàncies inferiors.

Al marge, altres veus jurídiques han confirmat a Europa Press que el Suprem té sobre la taula diversos recursos contra sentències per delictes sexuals on els condemnats han sol·licitat que es consideri el canvi operat per la 'llei del sol sí que és sí', per la qual cosa s'espera que els magistrats es pronunciïn les properes setmanes.

Un dels casos és una violació a Mallorca en què la defensa ha presentat al·legacions sol·licitant una rebaixa de la pena. Es tracta d'una condemna de 12 anys de presó, imposada a un home de 53 anys per una agressió sexual a la seva neboda menor d'edat el 2014 a Mallorca .

Està previst, a més, que el proper 29 de novembre el tribunal deliberi sobre els recursos presentats contra la sentència del ' cas Arandina' , que va absoldre un dels tres condemnats i va rebaixar a quatre i tres anys de presó les penes per als altres dos . Les fonts consultades han assegurat que el Suprem s'ha dirigit a la defensa, a la Fiscalia ia la resta d'acusacions perquè es pronunciïn sobre si consideren que la llei del 'Sí es sí' pot afectar la sentència.

REVISIONS SENSE MODIFICACIÓ

Davant d'aquest escenari, altres fonts jurídiques han precisat a Europa Press que hi ha casos en què alguns tribunals han revisat sentències i encara no han aplicat modificacions.

A l' Audiència Provincial de La Rioja ja s'han revisat 54 sentències després de l'entrada vigor de la llei, però fins ara cap ha estat modificada. A l' Audiència Provincial Cantàbria s'han rebut dues peticions de revisió, però encara no estan resoltes.

A Extremadura, les Audiències Provincials de Càceres i Badajoz han començat a revisar d'ofici totes les sentències que podrien estar afectades per la nova llei. De moment, a la província de Càceres no s'ha detectat cap cas en què s'hagi de revisar la pena d'ofici, encara que es podria demanar per part dels mateixos acusats.

QUATRE NOVES SENTÈNCIES

Al marge de les revisions de pena, els tribunals també han començat a dictar sentències relatives a casos d?abusos sexuals. Fins ara han transcendit 4 casos.

Segons les fonts consultades per Europa Press, aquesta setmana el TSJ de Galícia ha aplicat en un cas les noves penes recollides a la 'llei del sol sí que és sí', mentre que a l'Audiència Provincial de Lleó s'han aplicat en dos.

Per part seva, a l' Audiència Provincial de Barcelona han dictat una sentència per un delicte consumat de violació. Els magistrats han avisat que han imposat una pena de 3 anys i 10 mesos de presó que podia haver arribat als 6 anys si no fos per la llei impulsada per Igualtat.