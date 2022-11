Ramón Espadaler en el Consell d'Units per Avançar/ @Units

Units per Avançar demana al president de la Generalitat que, amb visió de país i responsabilitat, cerqui acords per aprovar uns bons pressupostos per a tot Catalunya



Pel que fa a les properes eleccions municipals, Espadaler ha informat que l’acord d’Units amb el Partit dels Socialistes de Catalunya s’estén a Barcelona i ha remarcat: “A més Collboni, menys Colau”.



En la seva intervenció en el Consell Nacional d’Units per Avançar, el secretari general del partit s’ha referit a la negociació actual dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya després de les reunions d’aquests dies amb els grups parlamentaris i, per tant també, amb el de Socialistes i Units per Avançar.

Ramon Espadaler ha dit que, en la situació econòmica i social actual, “amb el que està caient, el debat de pressupostos no pot ser un exercici de tacticisme polític, sinó en tot cas un exercici de responsabilitat al servei de l’interès general”.

“Això és el que demanem al president de la Generalitat de Catalunya, -ha afegit. En aquests moments de complexitat, el president Pere Aragonès ha de tenir la visió de país i ha de ser capaç de cercar acords per tenir uns pressupostos que no només seran bons per a l’Administració, sinó també per al conjunt del país. Això és el que Catalunya necessita”.



El secretari general d’Units ha reblat: “afrontar un debat de pressupostos amb situació fragmentada al Parlament vol dir que ningú no sortirà amb el cent per cent de les seves aspiracions, però en tot cas sí que sortiran uns pressupostos cent per cent al servei de la ciutadania”.



UNITS PER AVANÇAR APOSTA PER JAUME COLLBONI A BARCELONA



En relació a les properes eleccions municipals de maig de l’any que ve, Ramon Espadaler ha recordat que, a finals de juliol, Units per Avançar va arribar a un acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya per concórrer junts a les eleccions locals arreu del país. I ha afegit que “passat l’estiu, aquest acord l’ampliem a la ciutat de Barcelona.”



El secretari general ha assenyalat que “Units per Avançar tornarà a fer pinya al costat de Jaume Collboni com a alcaldable i futur alcalde de la ciutat de Barcelona”. Espadaler ha subratllat que “volem refermar amb claredat: ‘A més Collboni, menys Colau’. I ha destacatat que “això és important per a Barcelona perquè vol dir convivència, vol dir cohesió, vol dir projecció econòmica i perquè, sobretot, vol dir obrir una nova etapa com es mereix la capitat de Catalunya”.



LLEI DE GARANTIA DE LA LLIBERTAT SEXUAL I LLEI TRANS



El Consell Nacional d'Units per Avançar ha manifestat la seva preocupació per tot el debat generat aquests dies al voltant de la llei coneguda popularment com la del només sí és sí. Units per Avançar considera que, tot i que la Llei Orgànica de Garantia de la Llibertat Sexual persegueix un objectiu que compartim, la seva redacció es del tot desafortunada ja que genera un resultat totalment contrari al que pretenia. Units demana l’assumpció de responsabilitats polítiques i la modificació immediata de la llei que ha comportat l’alliberament i la reducció de penes pels delictes i abusos sexuals. El Consell Nacional assenyala que aquesta situació genera una gran alarma social i perjudica greument a les víctimes dels delictes sexuals i a les seves famílies.



A més, el Consell Nacional expressa el seu malestar i rebuig per la Llei per Igualtat Real i Efectiva de les Persones Trans i per a la Garantia dels Drets de les Persones lesbianes, Gais, Trans, Bixesuals i Intersexuals. Units per Avançar discrepa de molts aspectes de la llei entre els quals l’autodeterminació del sexe i les conseqüències irreversibles que pot tenir en el futur de les persones menors d’edat i les seves famílies, ja que el text legal no preu el permís parental per al procés de canvi de sexe.