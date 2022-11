Illa acusa Aragonès que Catalunya no tingui un pressupost aprovat |@EP

El primer secretari del PSC , Salvador Illa , ha acusat el president del Govern , Pere Aragonès , d'exercir "política del passat, amb formes del passat", i li ha reclamat que aprovi uns Pressupostos de la Generalitat per al 2023.

Així ho ha dit aquest dissabte durant la seva intervenció al Consell Nacional del PSC per ratificar 137 candidats per a les eleccions municipals del 2023, que s'ha celebrat a Badalona (Barcelona).

"Pere Aragonès, ell és el responsable que l'1 de gener, amb tot el que està passant al món, amb totes les dificultats que hi ha a Catalunya , no hi hagi un pressupost aprovat", ha dit Illa.

Ha acusat ERC de no tenir una posició clara sobre les negociacions dels comptes: "Han dit de tot. Que preferien un pressupost prorrogat abans que pactar-lo amb nosaltres i, ahir, que ho prefereixen amb Junts i els comuns".

"¿Els tires fora del Govern i ara vols pactar pressupostos amb ells?", ha reflexionat Illa , que ha demanat textualment serietat, rigor i ordre.

Hi han participat el primer tinent d'alcalde de Barcelona i candidat a l'alcaldia de la ciutat, Jaume Collboni; l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro; la portaveu del partit, Elia Tortolero, candidata al?alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), il?alcaldessa de Gavà (Barcelona), Gemma Badia, entre altres membres.