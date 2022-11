Feijóo culpa el Govern de trencar el pacte constitucional i riure's de la legislació |@EP

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha afirmat que la derogació del delicte de sedició ve a solucionar "els problemes de Pedro Sánchez i dels independentistes d' Esquerra, no els problemes de Catalunya ".

En una entrevista al diari 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press, ha considerat que amb aquesta iniciativa el Govern "ha aconseguit riure's de la legislació i fer una gran cacicada, que és fer un Codi Penal d'autor, és a dir, dissenyat pels condemnats per sentència ferma del Suprem ”.

Ha explicat que són "diversos" els motius pels quals va frenar les negociacions amb el Govern per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) més enllà de l'anunci de la derogació.

Ho va fer també perquè "el Govern sap que està en un supòsit d'inconstitucionalitat sabent quan retira les seves competències" a la cúpula judicial, i per la intervenció del comissari europeu Didier Reynders que, segons ell, va dir que cal aprofundir en el protagonisme de els jutges per triar el seu propi òrgan de govern.

Feijóo ha criticat que mentre el seu partit estava negociant un pacte amb el Govern per, ha dit textualment, aprofundir la independència judicial i despolititzar la justícia, "a l'habitació del costat s'està arribant a un pacte per fer tot el contrari".

Ha acusat textualment el Govern de voler tenir el control del Tribunal Constitucional perquè es podreixi en una situació d'interinitat: "El president ha tornat a triar una altra vegada. I sempre que hi ha hagut ocasió ha acordat amb l'independentisme i el populisme i sempre ha menyspreat el PP ”.

També ha considerat que el Govern "ha decidit que el pacte constitucional està trencat i que la unitat constitucional que ha inspirat sempre en 40 anys el PP i el PSOE està sense efecte".

DEFENSA UN "PACTE DE LA CONCÒRDIA" A CATALUNYA

Preguntat per quin és el seu pla per a Catalunya , ha respost que és “oferir el pacte de la concòrdia i la reconciliació social i econòmica”.

També és construir una alternativa "perquè ningú que cregui a l' Estat de dret , al pacte constitucional ia l'Estatut se senti orfe" i perquè ningú tingui privilegis per saltar-se la llei, ha dit.

Per ell, Catalunya va ser durant moltes dècades el far del cosmopolitisme i de l'avantguarda d'Espanya i ho ha de tornar a ser, i ha assegurat que li falten infraestructures, que té gran pressió fiscal i que “la Generalitat té un deute públic que no l'acredita solvència als mercats i als bancs".

En preguntar-li textualment si a ell no li han canviat des que presideix del PP , ha respost: "No. Continuo sent un polític que creu a l'Espanya de les autonomies i la seguiré defensant. No sóc un polític centralista. Així ho acredita" la meva biografia".

I preguntat per les seves declaracions afirmant que a Catalunya hi ha un 'apartheid lingüístic', ha respost que a Catalunya no es compleixen les lleis lingüístiques i ho atribueix que “el Govern ha pactat no complir la sentència del TSJC amb els independentistes”.

EL PP, "ENTRE 4 I 7" PUNTS MÉS QUE EL PSOE EN ENQUESTES

Pel que fa a les properes eleccions generals, ha destacat que quan va aconseguir la presidència del PP el partit "estava tres o quatre punts per sota del PSOE a les enquestes, i avui està entre quatre i set punts per sobre".

Per ell, la polèmica sobre la llei del 'només sí que és sí' demostrarà que el president Pedro Sánchez "no ho és de tot el Govern, sinó només d'una part" i permetrà que protegir més aquelles persones que han comès abusos sexuals, ha dit textualment.