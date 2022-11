Foto: Europa Press

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page , ha assegurat que, sense Podem , el PSOE estaria "en un 40% més de vot" i ha assenyalat com el "més desgast" del partit a les "companyies".



En una entrevista concedida a La Razón , es va reafirmar en la seva posició en contra de la derogació del delicte de sedició, però va admetre també que es tracta d'una postura en què està "en minoria" dins del partit, per la qual cosa la seva obligació " és respectar les normes".

Tot i això, ha advertit que la derogació del delicte tindrà un cost per a Espanya que es pagarà "a curt o mitjà termini" perquè l'independentisme "no està desactivat" i "té un full de ruta per endavant".

Page també va dir que quan vol pot parlar amb Pedro Sánchez i que li diu "obertament" el que pensa.