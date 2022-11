Arxiu - La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del partit socialista (PSOE), Pilar Alegría, compareix en roda de premsa a la seu del seu partit, a 19 de setembre de 2022, a Madrid, (Espanya).

La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu de l'Executiva Federal, Pilar Alegría , ha sostingut aquest dilluns que la llei de garantia de la llibertat sexual, coneguda com a llei del 'només sí que és sí' és una norma de tot el Govern i la seva conjunt. A més, ha evitat pronunciar-se sobre la ministra d'Igualtat, Irene Montero, la principal impulsora de la mateixa.

"Les lleis que s'aproven al Consell de Ministres són lleis del Govern" , ha assenyalat en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz. "El protagonisme és de tot el Govern en conjunt", ha indicat després de ser preguntada sobre si recolzava la llei i la ministra Montero.

Alegria ha insistit a més que l'objectiu de la llei "que es va debatre durant més de dos anys", segons ha apuntat, és protegir les dones i els menors: "una protecció integral de les víctimes", ha remarcat.

Així, ha assenyalat que han conegut la "interpretació de certes sentències", en referència a les revisions per part dels jutges en virtut de l'aplicació de la norma que estan comportant reduccions de condemnes i fins i tot ordres d'excarceració. Al seu parer han d'esperar que el Tribunal Suprem i la Fiscalia General de l'Estat es pronunciïn i "unifiquin doctrina", segons ha traslladat, "abans d'extreure'n altres concussions".

"Els importants, el que és fonamental, el que és nuclear és que l'objecte (de la llei) no és cap altre que protegir les dones", ha subratllat . "Veient el que ha passat, les interpretacions d'algunes sentències, sembla lògic i prudent esperar la unificació de doctrina per part de qui té la competència, el TS i la Fiscalia General", ha reiterat, alhora que l'ha qualificat com una llei "pionera". "No es pot extreure cap mena de conclusió abans d'aquest pas que em sembla fonamental", ha afegit.

FA UNS DIES DEMANA ESTUDIAR LA LLEI



Dimecres passat quan es va començar a conèixer la cascada de revisions de sentències, Alegría va advocar per "estudiar i valorar de manera assossegada" la llei des d'un punt de vista jurídic, per saber "les possibles modificacions que cal fer per respectar clarament el seu objectiu : la protecció clara i rotunda de les víctimes".

"Tota la societat hem conegut aquestes sentències", ha recalcat aleshores, i ha explicat que s'analitzarà la llei des del punt de vista legal per veure "què ha passat" i, a partir d'aquí, saber "si cal fer algun canvi per evitar que això es produeixi".

Aquest migdia, després de ser preguntada sobre el que passaria si no es produeix aquesta unificació de doctrina, ha indicat que el Govern és profundament respectuós amb la separació de poders i amb el poder judicial i la seva "autonomia". "Ara, no em faci opinar sobre futuribles", ha indicat.

ESPERA LA MÀXIMA UNITAT A L'ESQUERRA



Finalment ha retret al PP la seva actitud davant d'aquest debat i els ha acusat d'“oportunisme”. "Em resulta curiós que el PP es vulgui posar cap mena de medalla en matèria d'Igualtat", alhora que els ha recriminat que governin a Castella i Lleó amb Vox, un partit que "nega la violència masclista", ha llançat.

D'altra banda, en ser qüestionada sobre la tensió interna a Unidas Podemos i la possibilitat que puguin trencar, ha afirmat que espera que es pugui produir "la màxima unitat" a l'espai a l'esquerra del PSOE de cara a les properes eleccions municipals autonòmiques i generals. D'aquesta manera espera que siguin capaços de mobilitzar el votant progressista, que al seu parer és el majoritari a Espanya.

En aquest sentit fonts socialistes necessiten que aquesta situació al seu soci de coalició s'explica per la proximitat dels períodes electorals.