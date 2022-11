Arxiu - El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, atén els mitjans abans de l'inici de la Junta General de la Fiscalia Especial Antidroga, al Pazo de Mariñán (Imatge d'arxiu). - M. Dylan - Europa Press - Arxiu

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz , ha dictat aquest dilluns un decret perquè els fiscals donin "una resposta uniforme" a les revisions de condemnes fermes suscitades per l'entrada en vigor de la coneguda com a 'llei del sol sí que és sí' , establint que no es modificaran quan la pena imposada pugui dictar-se amb el nou marc penal. És a dir, no es podran modificar les penes si el delicte està recollit a l'orquilla que defineix com a agressió sexual la nova llei.

"És a dir, la revisió només serà procedent quan la pena efectivament imposada excedeixi en abstracte de la qual correspondria imposar en aplicació dels preceptes de la nova legislació penal", explica la FGE en un comunicat.

En qualsevol cas, subratlla que “cada procediment haurà de ser analitzat individualment, fugint d'automatismes que impedeixin valorar les concretes circumstàncies concurrents en cada cas”.

La FGE aclareix que aquest decret, "d'obligat compliment" per als fiscals, "s'ha dictat per no demorar les pautes concretes per a la revisió de sentències fins a la publicació d'una circular del fiscal general de l'Estat, que s'emetrà properament un cop sotmeti al preceptiu informe de la Junta de Fiscals de Sala".

El moviment del Ministeri Públic té lloc després que, després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de garantia integral de llibertat sexual --el 7 d'octubre passat--, els jutges i tribunals hagin revisat nombroses condemnes per abús sexual rebaixant-ne més de una desena de penes, cosa que ha suposat l'excarceració de cinc persones, segons les dades recollides per Europa Press.

Segons han explicat altres veus jurídiques, la llei del 'només sí que és sí' ha provocat que el delicte d'agressió sexual absorbeixi el d'abús sexual, cosa que significa que un delicte que fins ara recollia una conducta més greu n'incorpori una de menor gravetat . de manera que la forquilla penal també s'ha ampliat per abastar tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

RECAPTÀ INFORMACIÓ DE LES FISCALIES



Ja dijous passat, el cap del Ministeri Públic va ordenar als fiscals superiors que recaptessin i li remetessin la informació sobre els casos de condemnes per delictes sexuals que s'han revisat a causa de l'entrada en vigor de la 'llei del sol sí que és sí '.

García Ortiz va donar l'ordre que els fiscals superiors remetin a la FGE "aquelles actuacions dictades pels jutjats o tribunals de justícia del seu territori en què s'hagi procedit a la revisió de sentències fermes condemnatòries, així com els informes emesos pel Ministeri Fiscal a les respectives executòries".

Així ho va traslladar la cap de la Secretaria Tècnica de la FGE, Ana García León, amb l'objectiu de "fer un seguiment de les resolucions judicials que suposin una reducció de les penes imposades en sentències fermes després de l'entrada en vigor de la llei orgànica esmentada". ".

Les fonts fiscals consultades van explicar llavors que la intenció era analitzar els casos en què s'han revisat les penes imposades per veure si hi ha disparitat de criteris entre els fiscals dels diferents casos i si cal emetre una circular per unificar-los.