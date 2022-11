La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ofereix una roda de premsa mentre mostra 'El Llibre d'Or del Treball', a la seu del Ministeri, el 27 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya).

El PSOE portarà aquesta setmana al Ple del Senat, on Unides Podem no té representació, una iniciativa en què proposen augmentar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins al 60% del salari mitjà, mentre que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha apostat per una pujada encara més gran.

Els socialistes forçaran una votació en una Cambra en què el seu soci governamental, Unidas Podemos , no hi és present, amb l'objectiu que el Senat doni el seu aval a aquesta proposta que ja va llançar a l'agost el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá , i enterrar la proposta de la vicepresidenta i Ministra de Treball, Yolanda Díaz .

Ara, el PSOE ha presentat aquesta iniciativa perquè l'actualització de l'SMI "vagi en coherència amb el Pacte de Rendes per repartir justament la càrrega de l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna". En qualsevol cas, situen aquesta pujada a l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors, "prèvia consulta a les organitzacions empresarials i sindicals a través del diàleg social".

Tot i això, Yolanda Díaz, titular del Ministeri de Treball, va contestar aleshores al seu company al Govern José Luis Escrivá proposant una pujada encara més gran del 60% com a conseqüència de l'alça dels preus per la inflació.

DÍAZ DEMANA ALS AGENTS SOCIALS QUE TORNEN A LA NEGOCIACIÓ



Yolanda Díaz va reclamar la setmana passada una pujada de salaris i va recordar que "està bloquejada la taula de l'AENC (Acord Ocupació i Negociació Col·lectiva)", ha demanat als agents socials "que tornin". "Porten sense seure en la negociació global dels salaris i altres aspectes molt rellevants en aquesta taula, no només en salaris sinó en altres matèries que són de gran importància per als treballadors, les empreses del nostre país. Bé, que hi tornin ", ha afirmat.



Segons la vicepresidenta, els convenis col·lectius signats "a hores d'ara" a Espanya "estan allunyadíssims dels que, a aquestes mateixes dates s'havien registrat" l'any passat.



"Per tant, sí, hi ha un bloqueig en la negociació que impedeix apujar els salaris al nostre país , i torno a assenyalar que és clau que, davant el cop tan fort de la inflació i les rendes salarials, es vegin substancialment millorats", ha conclòs.