Captura de l'anunci del Ministeri d'Igualtat

El Ministeri d'Igualtat va publicar aquest dilluns la campanya amb motiu del 25-N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones . L'espot no ha deixat indiferent ningú, ja que ha assenyalat actituds masclistes de personalitats famoses... i tothom ha detectat fàcilment qui en són els protagonistes.

L'anunci en qüestió és el següent, acompanyat pel lema #AleshoresQui:

El primer assenyalat és el famós streamer El Xokas . En un directe de Twitch, va lloar els seus amics per la seva manera de lligar quan anaven a les discoteques, que no era altre que beure uns sucs i aprofitar-se de les dones que estiguessin més èbries i/o "col·locades".

La següent escena fa referència a Pablo Motos. El presentador d''El Hormiguero' va preguntar a Elsa Pataky que si dormia amb roba interior o sexy. A l'anunci, aprofiten per dir que si fos un home, no els preguntaria això.

La tercera part de l'anunci apunta cap a Rubén Castro , el futbolista del Betis, i també cap a la seva afició. El jugador va ser jutjat per clavar cops de puny i bufets a la qual era la seva parella en aquell moment. Els bètics, en comptes de condemnar l'actitud del seu jugador, el va recolzar amb càntics com "Rubén Castro alé, no va ser culpa teva, era una puta, ho vas fer bé".

Finalment, la referència més actual: el col·legi major Elías Ahúja. Fa tan sols un mes, va aparèixer un vídeo en què els alumnes del col·legi en qüestió cridaven " Putes, sortiu dels vostres caus com conelles. Sou unes putes nimfòmanes. Us prometo que follareu totes a la capea, anem Ahuja!" .

La secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, va comparèixer per explicar la campanya, que per primera vegada es dirigeix cap als homes en un 25-N, preguntant-los " Aleshores qui?". Segons el Ministeri, la idea és identificar-los com a causants de les violències contra les dones , i també assenyalar-los com a part imprescindible per eradicar-les.