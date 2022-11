Ana Pardo de Vera a Tot és Mentida - MEDIASET

Ana Pardo de Vera , fundadora de Público i actual directiva del diari, ha parlat sobre la sortida de Pablo Iglesias del seu mitjà per fundar la televisió online Canal Red, que s'emetrà a través de Youtube. La periodista ha pronunciat unes contundents paraules contra l'exlíder de la formació morada al programa Todo es Mentira, a Cuatro. "A Pablo Iglesias tenir només un puto podcast, com deia ell, se'l queda petit", ha sentenciat.

"Vagi per davant que el projecte de Pablo Iglesias a Público va ser una qüestió editorial que es va contemplar com una col·laboració més del diari, com La Frontera de Moneder o No et fiquis en política de Facu Díaz i Miguel Maldonado", ha explicat Pardo de Vera , lamentant a continuació que "a Pablo Iglesias tenir només un puto podcast, com deia ell, se li queda petit".

"Vam entendre les dues parts que fins aquí arribava la col·laboració i que ell muntava el seu propi projecte, se n'anava de Público" , ha afegit, matisant que de moment, tant La Base, el programa presentat per Pablo Iglesias, com La Frontera de Juan Carlos Monedero, "seguiran emetent a Público fins que assenten el seu nou projecte i comencin a emetre canal xarxa a través de Youtube".

Pardo de Vera ha afirmat que el finançament de la nova televisió de Pablo Iglesias "serà a través de corwfunding i mitjançant inversions publicitàries d'empreses privades, sense concretar".

"A partir d'aquí ell inicia el seu camí i Público reprèn la seva, que és la d'un diari", ha assenyalat Pardo de Vera, per a continuació sentenciar que "el periodisme és una cosa molt seriosa, té els seus propis codis, i aquesta és la meva opinió personal: No sóc partidària de ficar polítics en mitjans de comunicació”.