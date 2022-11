La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres - Eduardo Parra - Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts les mesures acordades entre el Ministeri d'Afers Econòmics i el sector bancari per alleujar la càrrega hipotecària de més d'un milió de famílies vulnerables o risc de vulnerabilitat per la pujada de l'Euríbor, un terç de les llars que tenen hipoteques a tipus variable.

Aquest paquet de mesures és fruit de la negociació entre el Govern, les patronals bancàries (AEB, CECA i UNACC) i el Banc d'Espanya i el seu objectiu és reduir la càrrega hipotecària de les llars de manera efectiva i tenir més certesa a la seva nivell de despesa a mitjà i llarg termini, podent triar, dins del "menú" que s'ofereix, la mesura que millor s'ajusti a les seves necessitats i situació financera, ha explicat la vicepresidenta primera, Nadia Calviño a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

La també ministra d'Afers Econòmics ha volgut deixar clar que totes aquestes mesures "no responen a un risc oa un impacte macroeconòmic" per la pujada dels tipus d'interès , ja que la situació al mercat hipotecari és molt diferent de la del 2007, amb més hipoteques a tipus fix (tres de cada quatre de les noves hipoteques se subscriuen a tipus fix), reducció del termini mitjà residual fins al venciment i un percentatge més baix de llars que dediquen més del 40% de la seva renda disponible al pagament de la hipoteca .

Amb les mesures aprovades aquest dimarts s´actuarà en tres vies: millorant el tractament de les famílies vulnerables, obrint un nou marc d´actuació temporal per a famílies en risc de vulnerabilitat per la pujada de tipus i adoptant millores, de caràcter general, per facilitar l´amortització anticipada dels crèdits i la conversió de les hipoteques a tipus fix.

Per als deutors hipotecaris vulnerables (amb rendes inferiors a 25.200 euros l'any, tres vegades l'IPREM) s'ampliarà i reforçarà el Codi de Bones Pràctiques aprovat el 2012, de manera que podran reestructurar el préstec hipotecari amb una rebaixa del tipus d'interès durant el període de 5 anys de carència (fins a Euríbor -0,10% des de l'Euríbor +0,25 actual). Així mateix, s'ampliarà a 2 anys el termini per sol·licitar la dació en pagament de l'habitatge, es preveu la possibilitat d'una segona reestructuració, si cal i s'amplia de sis a dotze mesos el termini per poder sol·licitar el lloguer social.

Les llars amb renda inferior a 25.200 euros a l'any que dediquin més del 50% de la renda mensual al pagament de la hipoteca però que no compleixin el criteri actual de l'increment d'un 50% de l'esforç hipotecari es podran acollir al Codi amb una manca de 2 anys, un tipus d'interès menor durant la carència i un allargament del termini de la hipoteca fins a 7 anys.

La vicepresidenta ha destacat a més que es garanteix la salvaguarda i el manteniment de les condicions en el cas de cessió de crèdits a un tercer , com ara un fons d'inversió.

D'altra banda, es proposa un nou Codi de Bones Pràctiques que alleugi els deutors de classe mitjana en risc de vulnerabilitat per l'increment de la quota hipotecària, facilitant a les famílies una adaptació més gradual al nou entorn de tipus d'interès.

Poden beneficiar-se d'aquestes mesures les llars amb renda inferior a 29.400 euros anuals (tres vegades i mitja l'IPREM) i hipoteques subscrites fins al 31 de desembre de 2022 que tinguin una càrrega hipotecària superior al 30% de la renda i que hagi pujat, al menys, un 20%.

Les entitats financeres han d'oferir a tots aquests casos la possibilitat de congelació durant 12 mesos de la quota, un tipus d'interès més baix sobre el principal ajornat i un allargament del termini del préstec fins a 7 anys.

Fonts d'Economia van detallar que aquests Codis són un marc preventiu que engloba un milió i mig de llars que actualment tenen una hipoteca i una renda inferior a 3,5 vegades l'IPREM, però no vol dir que totes aquestes persones compleixin tots els requisits d'adhesió. Els càlculs apunten que l'ampliació del Codi de Bones Pràctiques podria protegir 300.000 famílies i que el nou Codi protegiria 700.000 més.

S'ELIMINEN LES COMISSIONS PER CONVERTIR HIPOTEQUES A TIPUS FIX



Amb l'objectiu d'incentivar les hipoteques a tipus fix, també s'ha aprovat l'eliminació total de les comissions per facilitar el canvi de tipus variable a tipus fix durant l'any 2023. Per a préstecs a tipus variable, s'eliminen també les comissions per amortització anticipada durant l?any que ve.

Després, es reduirà de forma permanent el cost de convertir una hipoteca a tipus variable a una a tipus fix, del 0,15% al 0,05%.

D'altra banda, s'ha encarregat al Banc d'Espanya que elabori una guia per a deutors hipotecaris en dificultats, i ha augmentat la informació perquè els deutors puguin prendre una decisió adequada a l'entorn actual.

ADHESIÓ VOLUNTÀRIA DE LES ENTITATS



Els dos codis de bones pràctiques seran d'adhesió voluntària per part de les entitats financeres, que estaran obligades a complir-los un cop subscrits. En cas de transmissió del crèdit a un tercer, les entitats bancàries han de garantir la protecció daquest catàleg de mesures en cas de transmissió del crèdit a un tercer.

S'ha establert el termini d'un mes perquè les diferents entitats financeres se sumin a aquestes mesures i l'objectiu és que siguin vigents a partir de l'1 de gener del 2023 . De fet, Calviño ha avançat que CaixaBank ja ha comunicat a l'Executiu la disposició a subscriure l'acord, subjecta al vistiplau dels seus òrgans de govern.

Calviño ha apuntat que hi haurà uns mecanismes per verificar que les entitats que se sumin a aquestes bones pràctiques hi compleixen. En aquest sentit, ha assenyalat que l'Autoritat de Defensa del Client Financer, la creació del qual s'ha aprovat també avui via projecte de llei al Consell de Ministres, tindrà competències per resoldre conflictes de bones pràctiques i capacitat sancionadora quan se n'incompleixin les resolucions.

Però, a més d'aquesta Autoritat, el Codi de Bones Pràctiques mateix preveu una comissió de control específic per vigilar que es compleixen aquestes mesures.

Una de les preocupacions de la banca és haver de proveir part dels crèdits perquè es considerin préstecs dubtosos, com s'estableix al Codi de Bones Pràctiques. Sobre la possibilitat d'alleujar la càrrega a les entitats financeres, fonts d'Economia van apuntar que, un cop s'implementi el Codi i se n'observi la utilització efectiva, es veurà l'impacte que té en termes d'alleujament financer. A més, van recalcar que les mesures per a les classes mitjanes no suposaran cap element de reclassificació directa dels crèdits com a morosos o dubtosos.

EXEMPLES PRÀCTICS EN LA REDUCCIÓ DE QUOTES



Una hipoteca tipus de 120.000 euros constituïda a principis de 2018 amb un tipus estàndard d'Euríbor +1% a un termini de 30 anys hauria pagat una quota d'uns 360 euros el 2022, que a principis del 2023 s'hauria disparat fins a 525 euros ( un 45%).

Per a una família vulnerable que aculli el Codi de Bones Pràctiques, la quota final seria de 240 euros, és a dir, un 33% menys que el 2022 i un 54% menys que sense les mesures aprovades. Per a una família vulnerable que no complís el requisit de veure el seu esforç incrementat un 50% l'esforç hipotecari, la quota seria de 305 euros, és a dir, es reduiria un 42%.

Per a les classes mitjanes que s'acollissin al nou Codi, la quota seria de 362 euros el primer any de congelació, fet que suposa una reducció del 31%.