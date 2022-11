El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, intervé davant del ple. - PARLAMENT DE CATALUNYA

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent , ha celebrat aquest dimarts que Catalunya ha "liderat la creació d'ocupació" a Espanya durant el primer semestre del 2022 i que registra les millors dades d'atur des del 2008, abans de la crisi financera.

"14 anys després, hem recuperat les dades d'ocupació" , ha dit davant el Parlament després d'una interpel·lació de Junts, i ha convidat aquest partit a donar suport als Pressupostos per continuar desplegant mesures en aquest sector després de la inversió rècord de 917 milions per part de la Generalitat el 2022 en un pla de polítiques actives docupació.

A la interpel·lació, el diputat de Junts Joan Canadell ha preguntat a Torrent per les mesures de la Generalitat davant de la "falta de personal qualificat", un problema que el 25% de les empreses situa com un límit per al seu creixement, segons una enquesta de l'Idescat i de la Cambra de Barcelona.

Torrent ha destacat que l'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya ha aconseguit xifres rècord i que l'atur està dos punts per sota del de la Comunitat de Madrid: “El model Ayuso són dos punts més d'atur que Catalunya. polítiques actives docupació de la Generalitat".

També ha defensat l'aposta del Govern per l'FP dual -un 21% de l'oferta de FP catalana ho és, davant del 4% a tot Espanya, ha dit- i ha sostingut que les polítiques d'ocupació del Govern són proactives i s'han centrat en col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral i mantenir-s'hi, com a joves i dones, segons les dades.