El líder del Partit Popular , Alberto Núñez Feijóo , ha acusat aquest dimarts Pedro Sánchez de corrompre les institucions per estar "uns mesos més a la Moncloa", generant un "clima irrespirable" a Espanya. El cap de l?Executiu li ha respost qüestionat la seva autonomia política i subratllant que l?agenda se la marquen els mitjans de comunicació conservadors.

Alberto Núñez Feijóo @ep

Durant la sessió de control al Govern al Senat, els dos dirigents han protagonitzat una dura picabaralla parlamentària en què Feijóo ha fet un repàs de l'actualitat dels últims 15 dies a Espanya amb la decisió del suprimir el delicte de sedició "desprotegint l'Estat" " o la revisió de les condemnes als delinqüents sexuals després de l'entrada en vigor de la "Llei del sol sí que és sí".

Així, ha criticat que Sánchez hagi "negociat el Codi Penal amb què van delinquir la unitat territorial i amenacen de tornar-ho a fer" , i ha assenyalat que en aquest moment s'estiguin "excarcerant agressors sexuals" per la "supèrbia" de l'Executiu a la hora de legislar.

Feijóo també ha al·ludit a la tragèdia de Melilla i les "metires" del Govern; a les "dificultats" de les famílies per fer la cistella de la compra; l'informe del Banc Central Europeu (BCE) "desacreditant" l'impost a la banca; o que el Govern hagi demanat als mitjans "reservar un espai" per al que compten al Consell de Ministres.

Segons Feijóo, tots aquests fets evidencien que el Govern "danya" el prestigi d'Espanya i "l'únic" que manté el Govern unit és "l'ànsia de poder" . "El seu Govern ha entrat en xoc i cregui'm, els danys per a vostè ja són irreparables", ha etzibat al cap de l'Executiu.

Segons la seva opinió, el "problema" de Sánchez és que per estar "uns mesos més a La Moncloa està arrossegat tota la nació". "I no hi ha institució, organisme o política d'Estat que no s'hagin impregnat en un vernís d'indignitat. Vostè està generant un clima irrespirable a Espanya", ha proclamat.

Dit això, ha dirigit diverses preguntes a Sánchez, començant per si veu "encertat" suprimir la sedició després que ell mateix digués que el que va passar a Catalunya el 2017 era "clarament un delicte", i si rebaixarà ara les penes de corrupció per malversació de fons públics, després que el 2018 arribés al Govern "suposadament amb la bandera de la higiene democràtica".

A més, i atès que per "mandat de la minoria" independentistes ha acceptat "vergonyosamet derogar el Codi Penal" , ha emplaçat Sánchez a aclarir al Senat si atendrà el "clam de la majoria dels espanyols que demanen no rebaixar les penes als agressors sexuals". "Són preguntes d´Espanya, senyoria", ha finalitzat.

SÁNCHEZ A FEIJÓO: "ON HA DEIXAT LA SEVA MODERACIÓ?"



Tot i això, Sánchez --que no ha respost a aquestes qüestions en la seva intervenció ni ha entrat en el joc de Feijóo-- ha obert el seu discurs preguntant al cap de l'Executiu "on ha deixat la seva moderació" . "¿En objectes perduts amb la seva suposada autonomia política?", ha emfatitzat, per afegir que Feijóo amb els seus "insults" no perjudica el Govern sinó la convivència.

Tot seguit, ha preguntat a Feijóo si creu que a Espanya hi ha un problema de violència de gènere. "Si n'hi ha ¿per què pacten amb aquells que neguen la violència de gènere i la banalitzan?", ha exclamat, en al·lusió a l'acord de Govern del PP i Vox a Castella i Lleó.

Pedro Sánchez @ep

A més, ha ressaltat que en 40 anys de democràcia, el PP ha votat contra les lleis del divorci, avortament i igualtat entre homes i dones, així com de la llei de Llibertat Sexual. "I ahir mateix vam conèixer les directrius que està donant el fiscal general de l'Estat i també diuen no aquestes directrius.

No els preocupen els drets de les dones", ha criticat, per assegurar que el Govern del PP "va posar un militant del PP al capdavant del Tribunal Constitucional", i per això ha "manipulat" aquesta institució.

En aquest punt, el president del Govern ha criticat que el PP es dediqui a donar "lliçons de constitucionalisme" quan fa quatre anys que "incompleix" amb la Carta Magna i no renova les institucions. "Abans de donar lliçons de constitucionalisme, compleixi amb la Constitució. Abans de donar lliçons d'higiene, vinguin rentats", ha asseverat.

FEIJÓO: "NO PACTEM PRESSUPOSTOS PER PRESOS"



En la seva rèplica, Feijóo ha estirat ironia per assegurar que Sánchez és el president "més moderat que ha tingut Espanya" i ha respost a les seves crítiques al PP per pactar amb Vox afirmant que "en tot cas, el seu partit no pacta Pressupostos per presos ni per la unitat territorial d'Espanya. "Vostè presideix un Govern en flames perquè ha deixat de governar s'ha dedicat a un incendi darrere l'altre", ha manifestat, per afegir que quan això passa tothom "intenta escapar" ia la sessió de control ni tan sols hi han anat els ministres i càrrecs de Podem "no hi són". La formació estada no compta amb senadors a la Cambra.

Feijóo ha afirmat que a ell no li interessa "ser implacable" sinó oferir una "alternativa imbatible". "Per això, no l'insultaré en les sessions de control perquè per això ja arriben vostès", ha dit a Sánchez.

Dit això, ha insistit que va arribar a Moncloa el 2018 presentant-se com a "adalid de la neteja democràtica", assegurant que venia a "lluitar contra la corrupció", però el que ha fet és intentar "corrompre les institucions per posar-les al seu servei i al servei dels seus socis, traient de la presó els condemnats pel Tribunal Suprem i derogant el delicte de sedició. Segons ell, el cap de l'Executiu "no té límits, però Espanya sí".

"Tant de bo poguéssim fer-li una moció de censura. Li garanteixo que la propera vegada que ens vegem al Congrés dels Diputats, serà al meu debat d'investidura", ha proclamat, recollint un aplaudiment de la bancada popular. Això sí, ha afegit que aquesta moció de censura ja es farà el proper 28 de maig a les eleccions autonòmiques i municipals, i es començarà a "passar pàgina del malson més gran que ha viscut Espanya".

SÁNCHEZ I LA CONVIVÈNCIA A CATALUNYA



El cap de l'Executiu ha recordat Feijóo que els espanyols van votar el 2019 i van fer primera força al PSOE, alhora que ha tret pit de les mesures que està aprovant, com l'acord amb els bancs perquè "un milió de famílies se'n vegi beneficiades" davant l'alça de l'euríbor".

Després, ha posat l'accent en què un dels principals problemes d'aquests 40 anys de democràcia ha estat "la crisi de convivència de Catalunya". Segons ha indicat als set anys de Govern de Mariano Rajoy es van produir "sens referèndums d'independència" i el PP "va mirar cap a una altra banda" i va estar "a raïm".

En aquell moment, ha subratllat que el PSOE que ell liderava va recolzar Rajoy amb l'aplicació de l'article 155 però ara el PP ara no està amb el Govern, cosa que ha atribuït que als populars "no els interessa resoldre el problema" de Catalunya”. Segons la seva opinió, només volen "confrontar territoris" per "esgarrapar" vots a la resta d'Espanya.

Després d'assegurar que la majoria dels catalans "volen l'Espanya del 2022" i no la del 2017, ha assegurat que avui a Catalunya "prima la convivència i no la confrontació" i ha afegit que el seu Govern continuarà avançant en aquest full de ruta per la reconciliació. Segons ell, al PP "no li importa Catalunya".

A més, ha tret la portada d''El Mundo' assegurant que el PP anima Feijóo a ser "implacable" amb Sánchez, i ha indicat que aquest mateix diari advertia de com el PP temia un acord per al Consell General del Poder Judicial . "Vostè presumeix de ser un polític previsible i és cert, només cal llegir les portades dels mitjans conservadors per saber què farà i dir aquell dia", ha finalitzat.