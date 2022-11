Els regidors de PSOE , ZeC i Podem a la comissió d'Urbanisme, Ros Cihuelo, Alberto Cubero i Fernando Rivarés, respectivament han abandonat la Comissió de Presidència, Hisenda, Interior, Economia, Innovació i Ocupació després que la consellera municipal de l'àrea Carmen Herrarte , (Cs) hagi assegurat que "les dones de centre dreta han tirat endavant pels seus mèrits, sense quotes, davant d'altres que són on són perquè les ha fecundat el mascle alfa".

Davant d'aquestes "inacceptables" declaracions, els tres grups municipals demanaran la reprovació d'Herrarte al proper Ple i han demanat la celebració d'una Junta de Portaveus urgent per a aquest dimecres.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, intervé durant la celebració de la 'Uni de tardor' a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid, el 5 de novembre de 2022, a Madrid (Espanya).

A la sessió d'aquest dimarts, ha acusat diverses vegades la ministra d'Igualtat, Irene Montero , i els partits d'esquerres d'"excarcerar violadors" en aplicació de la Llei del Sí és Sí.

PSOE, ZeC i Podem han recordat que "no era la primera vegada" que aquesta consellera municipal atacava la ministra d'Igualtat, ja que el 28 de setembre passat va demanar exposar els seus fills als pederastes, han sostingut tots tres. "Espero que posi els seus fills a la porta del col·legi per als amables senyors dels caramels", va exclamar llavors Herrarte, cosa que a parer d'aquests tres grups "sobrepassa" tots els límits del debat polític.

Aleshores, l'alcalde, Jorge Azcón, "va protegir" aquesta consellera, igual que la resta de regidors de PP, Cs i Vox, i "es va negar a rebutjar" les seves paraules, han lamentat en una nota de premsa conjunta.

Aquest dimarts, la presidenta de la comissió, la consellera municipal María Navarro, ha estat "incapaç d'aturar els atacs i els insults" d'Herrarte.

La regidora socialista Ros Cihuelo ha qualificat d'"absolutament vergonyosa" la intervenció de la regidora Carmen Herrarte. "No pot continuar representant l'Ajuntament de Saragossa. Ha ofès tots els ciutadans. No podem seguir tenint una representant així a Saragossa", ha assenyalat la regidora.

El regidor de ZeC, Alberto Cubero ha lamentat l'"actitud irrespectuosa" d'Herrarte amb "constants insults masclistes" i ha criticat la "tolerància de la resta de l'equip de govern" present a la sessió. Cubero ha assenyalat que aquests "episodis" es donen per "desviar amb insults la mala gestió de la regidoria".

El portaveu municipal de Podem, Fernando Rivarés, ha insistit que Herrarte és "un element pertorbador permanent" en comissions i plens i "traspassa límits democràtics de manera recurrent". "I el pitjor de tot és que ho fan amb la defensa permanent que d'ella i dels seus exabruptes en fa l'alcalde Azcón i la connivència de la consellera Navarro, que sembla témer-lo", ha conclòs.

CONTESTACIÓ DE FERRAR-TE



Durant el debat Herrarte ha dit als tres grups d'esquerra que "no són els que representen el feminisme i no són els que diuen de què es pot parlar i no". "Vostès --ha emfatitzat-- això ho diuen a la Xina comunista ia Rússia, però això és Espanya".

A la seva rèplica ha afegit que Cubero pot dir el que li doni la gana, però ella també i ha exigit "val de censurar". "Els agradaria --ha postil·lat que existís el node i una ministra va dir l'altre dia que vol ficar el node als informatius dient als periodistes que han d'informar i de què no, però la realitat és que s'estan deixant anar violadors gràcies a llei de Montero i Sánchez".

Aquestes paraules han provocat que Cubero exigís a la presidenta de la Comissió plenària, María Navarro, que instara Herrarte a demanar disculpes en argumentar: "ja val d'alguns tons d'Herrarte i ja val el que acaba de dir de la senyora Montero" .

María Navarro ha replicat que no s'ha insultat ningú dels que són a la sala i ha afegit que "si s'hagués de demanar disculpes per tots els insults de l'esquerra a qualsevol dirigent d'altres partits polítics..." i Herrarte ha afegit que l'esquerra "està muntant un número perquè els ha caigut la comissió".

Mentrestant la regidora del PSOE, Ros Cihuelo, anunciava que es retiraven de la sala igual que la de Podem, Amparo Bella. Aquestes absències han provocat que s'aixequés la sessió per falta de quòrum.