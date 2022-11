El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el del Govern, Pedro Sánchez / @EP

L'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat estan cada cop més a prop després que Esquerra Republicana i PDeCAT estiguin planejant donar el sí a Pedro Sánchez. No serà un sí altruista ni gratuït, ja que a l'Executiu li costarà més de 900 milions d'euros i un servei gratuït per part dels autobusos estatals, però és l'escull que cal aprovar de manera necessària per seguir endavant.

L'acord amb ERC i PDeCAT aplana el camí per a l'aprovació definitiva dels comptes públics al Congrés dels Diputats, ja que Bildu (cinc vots) també va confirmar aquest dimarts el suport als últims pressupostos de la legislatura. El PSOE i Unides Podem ja tenien el vot del PNB, Més País-Equo, Compromís, Coalició Canària i el PRC.

ERC I ELS 900 MILIONS PER A LA XARXA DE TRANSPORT A CATALUNYA

ERC ha aconseguit un acord amb PSOE i Podem per transferir a Catalunya 900 milions d'euros destinats a emprendre obres en infraestructures "clau" a l'àmbit ferroviari i de carreteres, a més d'incloure mecanismes per a l'execució pressupostària a la regió.

Els republicans expliquen que l'acord implica "un gest" a favor de la negociació amb el registre d'esmenes transaccionals als PGE, però avisen que encara "queda camí per recórrer fins a aconseguir un acord definitiu".

Des d'ERC destaca especialment l'acord per establir mecanismes enfocats a garantir que les inversions acordades per a Catalunya s'arribin a executar realment. "L'establiment d'aquest mecanisme per garantir les inversions de l'Estat a Catalunya és una gran conquesta per corregir la desinversió històrica que pateixen els catalans i les catalanes", ha assegurat el portaveu de Pressupostos dels republicans al Congrés, Joan Margall, comunicat.

Pel que fa al contingut de les esmenes en matèria de transport, hi ha l'execució de les actuacions al Maresme (Barcelona) derivades de la cessió de la N-II , amb una aportació pluriennal de l'Estat de 384 milions d'euros; i un conveni per a actuacions de millora de la connectivitat de lAP2 i lAP7, amb una aportació plurianual que arriba fins als 250 milions deuros.

De la mateixa manera, es farà efectiu un conveni per a l'execució de l' Eix Pirinenc amb una partida pluriennal de 260 milions d'euros. Finalment, també s'ha signat un acord per a l'execució d'intercanviadors entre la xarxa ferroviària de titularitat estatal i la de la Generalitat.

La formació independentista també ha acordat altres partides, com l?aportació estatal de 40 milions d?euros a l?Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per finançar el transport de viatgers, 60 milions d?euros per al Catalunya Media City, set milions d?euros per a la investigació científica, o 43 milions d'euros per a actuacions de transició energètica a edificis dels Mossos d'Esquadra i la renovació de la flota de vehicles.

A més, l'Estat transferirà a la Generalitat el deute de 273.000 euros pel suplement català del BOE , i s'ha tancat un acord polític per al traspàs de la gestió del Delta de l'Ebre, on s'impulsarà una comissió bipartida i una taula de treball lestudi de les inversions necessàries per a la conservació del Delta.

També s'han afegit 24 milions d'euros per a les comunitats autònomes i garantir el finançament necessari de la Generalitat per desenvolupar el pla bucodental incorporat a la cartera del sistema nacional de salut. Aquesta darrera esmena ha estat pactada en conjunt amb Més País.

PDeCAT I LA GRATUÏTAT D'AUTOBUSOS ESTATALS EL 2023

El diputat del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, ha confirmat el suport dels quatre diputats del seu partit als projectes de pressupostos després d'haver acordat amb PSOE i Podem la gratuïtat de totes les línies d'autobusos concessionades per l'Estat durant el 2023 i introduir 86 esmenes en àmbits econòmics, culturals, esportius o socials.





Bel ha explicat que pel que fa a l'acord d'autobusos, aquest abasta tant les línies concessionades per l'Estat com les parades d'aquestes . És a dir, que en un trajecte Madrid-Barcelona concessionat per l'Estat no només serà de franc el trajecte complet, sinó també els trajectes entre parades intermèdies.

Segons dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana , a principis del 2022 la xarxa comptava amb un total de 4.088 parades que es troben repartides entre 2.399 poblacions pertanyents a 1.837 municipis de la geografia nacional. La longitud total de línies és de 68.861 quilòmetres , amb una mitjana de 894,3 quilòmetres per concessió. Segons ha detallat el diputat català, l?aposta per la gratuïtat d?aquestes línies tindrà un cost al voltant de 30 milions d?euros.

D'altra banda, Bel ha informat que dins del marc pressupostari el partit ha aconseguit introduir 86 noves esmenes per un import aproximat de 40 milions d'euros, que se centraran gairebé en exclusiva a Catalunya.

Entre altres partides s'inclouen inversions a la institució de Centres de Recerca de Catalunya (A prop), en diferents àmbits de cultura i esport i àmbit social, aquestes darreres enfocades als sectors més vulnerables. En l'àmbit econòmic, el partit ha introduït una esmena per restituir el sistema de bonificacions d'autònoms que es dediquen a la venda ambulant al conjunt de l'Espanya, que al principi s'eliminava amb els pressupostos inicials.

Pel que fa a les cooperatives, s'ha incorporat una esmena per protegir els beneficis fiscals en estar sotmesos a aquest règim. Segons ha explicat Bel, després de la posada en vigor de la reforma laboral , els nous empleats de les cooperatives signaven majoritàriament contractes fixos, fent que aquests excedissin els contractes en règim de cooperativistes.

Al superar els treballadors fixos en un 10% les cooperatives perdien els beneficis fiscals, de manera que amb l'esmena --amb efecte des del gener del 2022--, el percentatge s'augmenta al 20%.