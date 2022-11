Jordi Pujol durant l'acte del passat 11 de novembre / @EP

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha assegurat que no el preocupa què se'n dirà quan mori però sí que la feina que va dur a terme tingui "continuïtat", ha informat en un comunicat aquest dimecres l'Associació Serviol.

"No em preocupa tant el que es dirà de mi com si la tasca feta té continuïtat o no. Em preocupa més que el llegat es preservi i se sàpiga aprofitar, i no perquè sigui el meu, sinó perquè és el doctor Llussà i el de tants i tants altres Llussàs repartits per tot Catalunya”, va subratllar.

Després de l'ictus que l'expresident va tenir a mitjans de juliol, va explicar que no està "molt fi", que no va bé i que tot se li fa més difícil que abans.

"Quan jo estava en forma, fins i tot en mitja forma, jo en tenia prou d'escriure'm unes notes, uns guions o unes línies, i deixar que la meva ment es posés a parlar i parlar. De vegades penso que he parlat massa ", va afirmar Pujol.

També va explicar que ara li passa sovint que li costa reconèixer la seva pròpia lletra, però que això l'obliga a escriure per assegurar-se "com a mínim" que pot explicar què pensa.