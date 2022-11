El portaveu de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Paco Sierra, en roda de premsa.

Cs ha decidit trencar les negociacions amb el president del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, Paco Sierra , per resoldre la situació del partit després de la marxa de l'anterior líder, Luz Guilarte.

En un comunicat aquest dimecres, Cs ha assegurat que no ha estat possible "cap tipus d'acord per l'actitud obstruccionista i arbitrària" del regidor, que està suspès de la militància com a mesura cautelar mentre es resol l'expedient d'expulsió.

La direcció ha constatat que Sierra "continua mantenint contactes al servei dels interessos d'altres partits" de cara a les eleccions municipals del 2023 , un fet que, segons el partit, demostra la nul·la intenció del regidor per resoldre la situació.

Així, Cs queda "en espera" que es resolgui l'expedient d'expulsió que va obrir Sierra a l'octubre per presentar un escrit a l'Ajuntament per reconfigurar el grup i que Guilarte no fos la presidenta, una decisió que Secretaria va avalar.

LA PROPOSTA DEL PARTIT



El partit va iniciar divendres una negociació amb Sierra per reorganitzar el grup després de la incorporació de la regidora Julia Barea després de la renúncia de Guilarte i va proposar que Barea fos la presidenta, han explicat fonts coneixedores.

Cs va considerar Barea la persona la més adequada per liderar el grup entenent que "una persona que està amb la militància suspesa no pot ser el president".

Les mateixes fonts han informat que aquest dimecres Sierra ha cessat "unilateralment" la consellera del districte de les Corts, Sonia Reina; el de Gràcia, Arturo Carrasco, i el de Sarrià, Javier Edrosa.