El ministre Félix Bolaños (esquerra) i el republicà Gabriel Rufián. Foto: Europa Press

El Congrés celebrarà, aquest dijous 24 de novembre (quan acabi el Ple dedicat als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023), una nova sessió en què s'ha programat el debat de presa en consideració de la proposició de llei del PSOE i Podem per acabar amb el delicte de sedició . A petició del Partit Popular, tots els diputats hauran d'emetre el vot de viva veu a l'hemicicle, un per un.



Aquesta reforma del Codi Penal, que inclou també la transposició de diverses directives europees i un agreujament de penes per ocultació de cadàver, serà objecte d'una tramitació exprés amb l'objectiu que estigui definitivament aprovada abans que s'acabi aquest any.

En haver-se optat per una proposició de llei dels grups en lloc de per un projecte de llei del Govern no ha calgut sol·licitar informes al Consell d'Estat ni al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), cosa que també ha escurçat el procés.