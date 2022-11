En aquesta sentència, el TGUE va deixar clar que la impossibilitat que assumissin les seves funcions no derivava de la negativa del Parlament Europeu a reconèixer-los la condició d'eurodiputats, sinó de l'obligació que imposa la legalitat espanyola de jurar o prometre la Constitució de forma presencial per a reconèixer-los com a tals , una cosa que no van fer.