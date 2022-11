McDonald's a Alacant - GOOGLE MAPS

La cúpula de Ciutadans Alacant no està passant pels seus millors moments i està celebrant les reunions en un McDonald's , segons ha revelat EsDiario.

Entre nuggets i big macs, la formació taronja intenta reconduir les tensions que s'estan generant a la formació a Alacant, a més d'altres municipis de la província.

La formació política va haver de tancar la seu a l'Avinguda Maisonave d'Alacant. Per això, s'han hagut d'exiliar a un dels temples del liberalisme, fent honor als ideals del partit.

Tot i això, sembla que l'ambient del McDonald's no ha estat suficient per tancar la crisi en el partit, i els afiliats de Cs a Alacant han presentat una denúncia a la Comissió de Garanties de la formació taronja on alerten sobre il·legalitats en l'elecció del nou coordinador, assenyalant com a culpable la secretària de l'organització, Teresa Ortiz.