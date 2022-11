Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona / @EP

"Vist com em dóna la gana" . Aquesta va ser la resposta que Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, va deixar anar una estudiant de periodisme durant un acte a la Universitat Pompeu Fabra.

“Les primeres imatges d'Ada en política eren sobretot amb samarretes més reivindicatives, coses que donaven més les idees que tenia. Ara, la roba més formal reflecteix una maduració d'idees o una moderació política?”, ha preguntat la noia.

L'alcaldessa va reaccionar visiblement molesta davant d'una pregunta que interpel·lava el seu estilisme. “Em sap greu, entenc la intenció de la pregunta, però em sap greu que una dona em pregunti sobre la meva manera de vestir i no ho respondré”. La pregunta la tancava dient que "em vesteixo com em dóna la gana, bàsicament", per resoldre la qüestió.

la resposta vehement de Colau va provocar les llàgrimes de l'estudiant i al final l'alcaldessa va parlar amb ella per a disculpar-se i posar-li punt final al moment de tensió.

La pregunta té què, ja que és indubtable que el seu estilisme ha anat canviant amb el temps. Fa anys era habitual veure-la amb la samarreta de "Stop Desnonaments" , relativa a l'organisme PAH (Plataforma d'Afectades per la Hipoteca), entitat de la qual formava part abans de fer el gran salt cap a la política.



La realitat és que la imatge en la política és una part molt important, i l'alcaldessa d'una ciutat tan notòria a nivell global ha de comunicar més enllà de les seves paraules, i també hi entra el vestidor. Cada detall es cuida perquè de la impressió desitjada, i maquillatge i roba no en són excepció.

No és estrany que el govern de Pedro Sánchez publiqués un concurs públic per aconseguir serveis especialitzats d'imatge (maquillatge) per valor de 19.541,50 euros anuals. Tampoc és estrany que les revistes de moda analitzin els vestidors dels polítics, com ara Pere Aragonès i Janina Juli Pujol en un article de Vanitatis.

Tot explica en la política, i això ho sap Ada Colau, Pedro Sánchez i qualsevol que en vulgui formar part.