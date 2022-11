La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero @ep

Llum verda als Pressupostos Generals de l'Estat 2023 . Durant la tarda d'aquest dijous 24 de novembre, al Congrés dels Diputats una majoria han votat a favor dels comptes de l'executiu. Els parlamentaris han aprovat aquest dijous el projecte de Pressupostos, els tercers del Govern de coalició del PSOE i Unides Podem i els últims de la legislatura, que passen ara al Senat després de collir el vot d'entre 186 i 188 diputats a cadascuna de les diferents seccions, que representen més de la meitat de la Cambra (53,86%).

Així, el Govern de coalició ha aconseguit per tercera vegada a la seva legislatura aprovar les diferents seccions ministerials del Pressupost, condició imprescindible per tramitar els comptes, ja que una sola derrota en aquestes seccions hauria suposat l'enderrocament de tot el projecte de l'Executiu.

I és que per superar les seves votacions decisives dels seus comptes el Govern ha comptat amb els vots de PSOE (120 vots), Unidas Podemos (34) --a qui se suma el de Meri Pita, ara al Grup Mixt--, Esquerra Republicana (13), el PNB (6), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Més País-Equo (2), Compromís, Coalició Canària (2) i el PRC (1).

Tot i això, al llarg de les votacions de les diferents seccions aquesta majoria ha fluctuat entre 186 i 188 vots. La majoria de vegades se n'han registrat 187, i és que Unides Podem va patir a última hora la baixa per indisposició de la diputada Maria del Mar García Puig, d'En Comú.

En contra han votat el PP (88), Vox (52), Ciutadans (9), Junts (4), la CUP (2), UPN (2) i Fòrum Astúries , mentre que el BNG, que va arribar a negociar amb el Govern un acord pressupostari, finalment, ha optat per l'abstenció.

D'aquesta manera, el Govern ha aconseguit consolidar la majoria amb què va aprovar els seus primers i segons Pressupostos i ara espera que una tramitació exprés al Senat permeti tenir els comptes llistes en menys d'un mes i, si hi ha canvis, votar-los al Congrés a finals de desembre perquè l'1 de gener, en temps i forma, entrin en vigor.

S'INCORPOREN 146 ESMENES TRANSACCIONALS EN PLE



Al llarg de les tres jornades pressupostàries al Ple, PSOE i Podem han arribat a diversos acords per segellar els suports necessaris als comptes públics . Així, aquesta setmana s'han introduït al projecte pressupostari un total de 146 esmenes transaccionals d'EH Bildu, PdeCAT, ERC o Més País.

D'aquesta manera, l'Executiu només ha deixat passar al Ple les esmenes que ha volgut, amb l'excepció d'una esmena del PNB per destinar set milions d'euros a campaments de refugiats sahrauís. A aquesta proposta ERC hi va votar en contra, però ha detallat que ha estat "per error" i ha demanat disculpes.

Congrés dels Diputats aquest 24 de novembre @ep

Pel que fa a acords, l'Executiu ha pactat amb Bildu per, entre altres punts, prorrogar durant tot el 2023 el límit del 2% per a l'actualització de les rendes de lloguer, pujar un 15% les pensions no contributives i destinar-ne dos milions a Universitat de Mondragón i 1,5 milions més a la del País Basc.

Addicionalment, s'ha aprovat la incorporació de 200 noves places MIR, assolint un total de 1.200 places addicionals per al 2023, a més de la creació del Memorial del 3 de Març a Vitòria-Gasteiz i la transferència de la competència de Trànsit i Seguretat Viària a la Comunitat Foral de Navarra.

PDECAT, UNS DELS GUANYADORS A LES NEGOCIACIONS



Un dels grups que més han aconseguit en els períodes de negociació ha estat el PdeCAT, que ha aconseguit introduir-hi 86 esmenes i un acord paral·lel per declarar la gratuïtat de totes les línies d'autobusos concessionades per l'Estat durant el 2023.

Algunes de les mesures més ressenyables són la modificació del règim de treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant, els canvis als règims de cooperatives, amb l'objectiu que no es vegin perjudicades per la contractació indefinida i altres mesures que suposaran inversions de 40 milions d'euros per a Catalunya.

També s'ha aprovat un pla de beneficis fiscals per a vehicles elèctrics i energies alternatives, així com inversions d'un milió d'euros per a un pas subterrani sota la rotonda sud N-150 a la sortida de Barberà del Vallès, a més d'un altre milió destinat per a la construcció d´un pont de trànsit rodat que connecta el municipi de Sant Feliu de Llobegrat i el barri de Mas Luí Sant Just Desvern amb la B-23.

En total, la formació catalana estima que amb els acords es destinaran uns 40 milions d?euros en inversions a Catalunya.

ERC ACONSEGUEIX UN PAQUET DE 900 MILIONS



Pel costat d'ERC, s'han incorporat diverses esmenes als pressupostos per transferir a Catalunya 900 milions d'euros destinats a emprendre obres en infraestructures "clau" a l'àmbit ferroviari i de carreteres, a més d'incloure mecanismes per a l'execució pressupostària a la regió .

Entre les propostes aprovades aquest dimecres s'hi inclouen 40 milions a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per al finançament del transport regular de viatgers. També s'introdueixen cinc milions per a actuacions al Maresme N-II; vuit milions per a la millora de la connectivitat a l'AP-2 i l'AP-7 i cinc milions més per a la millora de la N-260 de l'Eix Pirinenc.

Així mateix, s'ha aprovat una altra esmena transaccional de Más País i ERC per destinar fins a 24 milions d'euros a un pla de salut bucodental a nivell estatal.

Pel que fa a la formació liderada per Íñigo Errejón, han tirat endavant propostes per fomentar les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, així com una partida de dos milions a favor del Centre d'Estudis Jurídics de l'Administració de Justícia i un altre paquet d'un milió de euros per crear lObservatori de Trastorns de Conductes Alimentàries.

També s'han aprovat partides per a la millora de la seguretat viària i la implantació de mètodes innovadors per a carrils de vehicles de transport públic i d'alta ocupació a l'A-42. Alhora, s'ha aprovat l'adaptació del carril esquerre de l'A-2 com a carril BUS-VAO en tots dos sentits.

Ja pel que fa a Compromís, s'han arribat acords que la formació valenciana xifra en un augment de més de 60 milions en les inversions destinades a la regió, mentre que per part del Partit Regionalista Càntabre els pactes suposaran inversions per valor de 50 milions.

EL GOVERN JA VA ALANAR EL CAMÍ EN PONÈNCIA I COMISSIÓ



Tot i això, l'èxit en la culminació pressupostària va començar a forjar-se ja des de ponència, on PSOE i Podem van acordar amb el PNB incorporar 48 esmenes per un import aproximat de 70 milions d'euros a favor d'Euskadi, i així es va guanyar el suport del grup basc. que restava de tramitació.

Un cop amarrat el suport del PNB, el Govern es trobava a un sol vot de la majoria a la Comissió de Pressupostos. Per a aquesta empresa es va assegurar de lligar el vot de Coalició Canària , que en comissió atresora el vot del Grup Mixt.

El pacte canari introdueix un pla de 100 milions dʻeuros per a la reconstrucció de lʻIlla de La Palma; a més de 81 milions més, que seran ampliables, per a la gratuïtat de les guagües i el tramvia durant tot l'any que ve.

MÉS DE MIL VETS A LES ESMENES



Així mateix, el projecte de pressupostos que ha arribat a les votacions finals ho ha fet amb més de 1.200 vets a les esmenes o propostes plantejades pels diferents grups parlamentaris.

La xifra suposa pràcticament la quarta part de les 5.461 esmenes registrades per l?oposició al projecte pressupostari de l?Executiu. El grup més perjudicat ha estat el Partit Popular, amb 378 vetos.