Arxiu - La Ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra. Foto de fitxer.

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 portarà dimarts que ve al Consell de Ministres la Llei de Famílies , amb un permís de cures de cinc dies a l'any, un altre de vuit setmanes fins als 8 anys del menor i l'equiparació en drets de les famílies monomarentals amb dos fills als de les nombroses, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri de Drets Socials.

Entre les principals mesures incloses a la llei, destaca l'ampliació de la renda criança de 100 euros al mes per cada menor de 3 anys a càrrec, un permís per tenir cura de cinc dies a l'any, retribuïts, per atendre un familiar fins a segon grau o convivent, i un permís parental de vuit setmanes, que es podrà gaudir de manera contínua o discontínua, fins que el menor faci 8 anys.

A la proposta inicial del Ministeri de Drets Socials i el d'Igualtat, s'incloïa un permís per cura retribuït de fins a 9 dies (en el cas que suposés un desplaçament a una altra comunitat autònoma) i de 7 (si és a la de residència) , una proposta que finalment s'ha rebaixat a cinc dies que és el que recomana la Unió Europea a la Directiva 2019/1158.

Una altra novetat que s'inclourà a la llei és la consideració que les famílies monoparentals amb dos fills siguin considerades com a famílies nombroses de cara a obtenir beneficis socials, una de les demandes que va abanderar Unides Podem dins de la negociació pressupostària.

FAMÍLIES ENCAPÇALADES PER UNA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE



Així mateix, tindran consideració de família nombrosa les famílies amb dos fills on un ascendent o descendent tingui discapacitat i les famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió de aliments, segons les mateixes fonts.

L'acord pressupostari entre PSOE i Unides Podem contemplava que la Llei de Famílies arribés al Consell de Ministres en tràmit d'urgència, fet que implicava que arribés en primera volta a l'òrgan de govern abans que finalitzés el mes d'octubre.

Des de Podem van alertar a finals d'octubre que l'aprovació de la Llei de famílies semblava estar en situació de "bloqueig" i van apreciar al PSOE algun intent de "rebaixar" l'abast de la normativa en els termes pactats.

La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, va declarar el mes de maig passat que se sentia "especialment orgullosa de formar part d'un país que ha assumit amb total naturalitat els canvis en els models de família". "Crec que ja és hora que les institucions siguem capaces d'estar a l'alçada de la nostra gent, d'estar a l'alçada del país que tenim", va manifestar Belarra.