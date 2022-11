El president del Govern, Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha agraït aquest dijous el suport que han prestat fins a deu partits als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 , l'aprovació del qual ha interpretat com "una victòria de l'entesa entre dispars i distants" a favor de l'"interès general " i d'uns comptes que "donaran estabilitat política" en aquests temps d'"incertesa".

En declaracions al pati del Congrés, el cap de l'Executiu s'ha congratulat de l'aprovació al Cambra Baixa del projecte pressupostari, que ara continuarà la tramitació al Senat, i ha destacat que són fruit d'una "victòria política noble" que no va "contra ningú".

"És la victòria de l'entesa en un moment tan complex com el que s'està vivint al món, a Europa ia Espanya, un moment d'extraordinària incertesa" , ha ressaltat, abans de donar les gràcies als 10 partits que han avalat les comptes, "anteposant l'interès general a qualsevol interès particular legítim".

A més, ha destacat que les formacions que han contribuït a aquesta victòria --PSOE, UP, ERC, PNB, Bildu, Més País-Equo, Compromís, PDeCAT, Coalició Canària i el Partit Regionalista de Cantàbria--representen "res més i res" menys que a dotze milions de persones”.

POLÍTICA ÚTIL



A continuació ha subratllat que es tracta d'uns Pressupostos "molt importants" per al país perquè "protegeixen la majoria social, sobretot els més vulnerables" i que permetran "canalitzar un any més els fons europeus per modernitzar l'economia, consolidar la recuperació econòmica, el creixement i la creació de llocs de treball”.

"I finalment --ha afegit-- una cosa molt important, és una votació que garanteix una estabilitat política necessària per al nostre país a l'hora d'enfrontar amb garanties tots aquests desafiaments" . En aquest context, ha reivindicat la "política útil" que, segons la seva opinió, és "més necessària que mai" en temps com els actuals.