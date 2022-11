El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián i el portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique. Foto: Europa Press

La proposició de llei del PSOE i Unides Podem per eliminar el delicte de sedició, que va sustentar les condemnes als líders del procés independentista del 2017, ha superat aquest dijous a la nit la primera votació al Ple del Congrés amb el suport d'una majoria folgada de la Cambra (187 diputats). A partir d´ara s´obrirà un termini de presentació d´esmenes per si la redacció es modifica.



A instàncies del PP, la votació ha estat pública i per crida, cosa que ha obligat cada diputat a aixecar-se al seu escó i anunciar el seu vot a viva veu a l'hemicicle. Com s'esperava, no hi ha hagut fugides de vot.

La tramitació d'aquesta reforma puntual del Codi Penal ha estat recolzada pels diputats del PSOE, Unides Podem, ERC, PNB, Bildu, PDeCAT, Més País-Equo i BNG, que van sumar 187 vots, mentre que els del PP, Vox, Ciutadans , CC, Navarra Suma, PRC i Fòrum, un total de 155 vots, s'han pronunciat en contra. Els independentistes de Junts i la CUP, per part seva, han optat per l'abstenció (6).

La primera diputada a ser cridada a votació ha estat la socialista Immaculada Oria, que ja ha avançat que tot el grup votaria unit "sense fissures". Els altres diputats del PSOE també s'han posat drets per escenificar aquesta unitat davant la pretensió del PP de buscar desmarcatges.

Aquesta iniciativa, que també inclou la transposició de diverses directives europees i un agreujament de penes per ocultació de cadàver, serà objecte d'una tramitació exprés amb l'objectiu que estigui definitivament aprovada abans que s'acabi aquest any.

PROCEDIMENT EXPRÉS

D'entrada, i en haver-se optat per una proposició de llei dels grups en lloc de per un projecte de llei del Govern, no ha calgut sol·licitar informes al Consell d'Estat ni al Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

El text, que consta de 21 pàgines, dos articles (un d'ells amb 19 nou apartats) i fins a nou disposicions, es va registrar l'11 de novembre i la Mesa de la Cambra li va donar el vistiplau tres dies després, amb el vot a contra del PP i Vox. També se'n va aprovar la tramitació pel tràmit d'urgència, cosa que redueix tots els terminis a la meitat.

Després de qualificar-se per part de la Mesa, el Congrés la va remetre al Govern perquè donés la conformitat al seu debat, ja que l'Executiu té capacitat de veto per a iniciatives legislatives que consideri que alteren la seva política pressupostària, sigui per minvament d'ingressos o per excés de despeses. Moncloa compta amb un termini màxim de 30 dies per respondre al Congrés però en aquest cas n'hi van sobrar 29 perquè l'endemà ja va arribar l'escrit avalant-ne la tramitació.

El següent pas era posar data a la seva presa en consideració, cosa que va fer la Junta de Portaveus divendres passat, només una setmana després de registrar-se. Com el rebuig del PP, Vox i Ciutadans a la reforma impedia la unanimitat necessària per incloure aquest debat al ple ja previst de Pressupostos, el que es va fer va ser convocar-ne un altre immediatament després.

Per a aquest segon Ple també s'ha fixat el debat de presa en consideració de dos dictàmens de comissió aprovats aquesta setmana: el relatiu a la creació dels nous impostos a la banca i les energètiques i la nova Llei de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global.

La previsió és que després de finalitzar tots aquests debats es produeixin les votacions. Les dels dictàmens de comissió es faran electrònicament com és habitual, però la relativa a la proposició de llei de PSOE i Unides Podem, es farà per de manera nominal per crida. És a dir, cadascuna de les seves senyories en sentir el nom haurà de dir el seu vot de viva veu des del seu escó.

Així ho ha proposat el PP, que vol que especialment tots els membres del Grup Socialista deixin constància verbal de la seva posició, una iniciativa que ha estat recolzada per Vox.

Quan la proposició de llei ha estat acceptada pel Ple, s'obrirà un termini d'esmenes perquè els grups puguin fer les seves aportacions. Això sí, el PSOE i Unides Podem ja van sol·licitar el procediment d'urgència, i això implica escurçar aquests terminis a la meitat.

APROVACIÓ AL SENAT ABANS DE CAP D'ANY

Les formacions que rebutgen completament la reforma hauran de registrar un text alternatiu per assegurar-se un nou debat general abans de discutir les esmenes parcials. De moment Junts ja ha anunciat que registrarà la seva pròpia proposta --basada en la jurisprudència de tribunals europeus en relació amb el 'procés'-- i es dóna per fet que altres grups com el PP o Vox faran el mateix.

Per accelerar aquesta segona fase d'esmenes hi ha la possibilitat que els grups proposants puguin sol·licitar que es tramiti en lectura única, és a dir, acumular totes les fases parlamentàries a la mateixa sessió plenària, sense passar per ponència ni comissió.

En qualsevol cas, si es demana i el Ple aprova la tramitació en lectura única, tots aquests debats es faran d'una tacada en una setmana, i la proposició de llei podrà ser remesa al Senat a mitjans del mes que ve perquè hi completi el seu tramitació la setmana del 28 de desembre.