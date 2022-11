Toni Comín, Carles Puigdemont i Clara Ponsatí. Foto: Europa Press



L'advocat Norbert Lorenz , que defensa el Parlament Europeu en l'assumpte sobre la immunitat parlamentària de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha defensat aquest divendres 25 de novembre davant el Tribunal General de la Unió Europea que la institució ha tingut un tracte "extremadament obert" amb el líder independentista fins al punt de permetre'l ocupar l'escó "probablement de manera il·legal" perquè ho va fer sense que Espanya els proclamés eurodiputats.

"Se'ls va permetre prendre seient al Parlament Europeu i, com hem vist per una sentència del Tribunal General de la Unió Europea, probablement de manera il·legal, perquè el Parlament Europeu mai no ha rebut notificació que els demandants hagin estat nomenats o elegits parlamentaris a Espanya", ha expressat el lletrat a la seva exposició a l'inici de la vista.

L'advocat de l'Eurocambra reaccionava així a la primera intervenció de la defensa de Puigdemont i els altres dos exconsellers elegits eurodiputats per JxCAT, Toni Comín i Clara Ponsatí, que ha al·legat que la institució no va respectar els drets dels seus representats en tramitar els suplicatoris suspendre les immunitats i ser jutjats a Espanya.

"Els demanem que protegeixin els meus clients del mateix Parlament Europeu", ha exposat Gonzalo Boye, advocat dels polítics independentistes, en la seva intervenció inicial durant la vista.

Després d'escoltar el lletrat europeu, Boye ha interpretat que amb aquestes paraules avançava que l'Eurocambra està "considerant retirar-los l'escó", en al·lusió a la resposta pendent de la presidenta de la institució europea a la carta de la Junta Electoral Central (JEC) passat 3 de novembre informant que no acreditarà els tres electes de JxCAT mentre no acatin la Constitució espanyola.

Tot i això, en advertir que "probablement" l'Eurocambra va permetre que Puigdemont, Comín i Ponsatí ocupessin el seu escó en contra del que estableix la llei l'advocat Norbert Lorenz s'ha recolzat en una sentència dictada el mes de juliol passat i per la qual el TGUE va desestimar un altre recurs contra l'Eurocambra per negar-los inicialment l'escó.

En aquell error, el tribunal amb seu a Luxemburg va exposar que la decisió de negar-los a ocupar l'escó no deriva del president de l'Europarlament, sinó de l'aplicació del dret espanyol. La Justícia europea va precisar que el llavors president de l'Eurocambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica dels dos polítics independentistes, els noms dels quals no figuraven a la llista d'eurodiputats electes notificada per la Junta Electoral Central.

"El Parlament Europeu, de fet, va tenir un comportament extremadament obert i correcte amb els demandants i ha tractat de manera totalment correcta els suplicatori de suspensió d'immunitats", ha conclòs l'advocat de l'Eurocambra.