Pancarta de la manifestació convocada pel moviment feminista de Madrid amb el lema 'Irene Montero, dimissió' - EUROPA PRESS

Centenars de persones, més de mil segons les organitzadores, s'han unit a Madrid a la manifestació convocada pel Moviment Feminista de Madrid el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que ha arrencat passades les 18.30 hores a la confluència dels carrers Gran Via i Alcalá i en què s'han pogut escoltar crits d' 'Aquí estem les feministes' i 'Irene Montero, dimissió' en presència de diverses ministres del PSOE.

Presidida per una pancarta amb el lema 'El masclisme mata, viola, explota i esborra les dones. Prou Ja!', les manifestants també porten pancartes amb altres temes com 'No vull sentir-me valent al sortir al carrer, vull sentir-me lliure' o 'Amb les nostres germanes iranianes'. A més, de corejar el cessament de la ministra, que ha estat contestat amb esbroncades per persones que es trobaven observant la marxa, també s'ha pogut veure durant el recorregut una gran pancarta amb el mateix lema.

Entre elles, aquest any, també el PSOE, que després de la seva pancarta 'Dones lliures i iguals', ha reunit la vicepresidenta del Govern, Nadia Calviño i dues ministres més, la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i la d'Indústria, Reyes Maroto , així com el vicepresident del Congrés, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o la secretària d'Igualtat, Andrea Fernández . La ministra d'Igualtat, Irene Montero , per part seva, ha confirmat la seva presència en la concentració convocada per la Comissió 8M al bari de Vallecas que té lloc a les 19.30 hores.