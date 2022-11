El president del Govern, Pedro Sánchez, durant un acte organitzat pel PSOE amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, a la Fira de Madrid, Ifema, a 25 de novembre de 2022, a Madrid (Espanya) . - Ricardo Rubio - Europa Press

El president del Govern i secretari general del PSOE , Pedro Sánchez , ha estat nomenat aquest divendres nou president de la Internacional Socialista en substitució del grec Yorgos Papandreu que portava al càrrec des del 2006.

En el discurs, abans de ser designat, ha assegurat que la socialdemocràcia ha tornat i està més viva que mai i que vol fer de l'organització la casa comuna del pensament progressista mundial. D'altra banda, fonts de la direcció socialista han donat per fet el retorn de l'SPD alemany a l'organització durant aquesta nova etapa que s'obre amb Sánchez al capdavant.

Sánchez ha estat nomenat per aclamació --ja que era l'únic que optava al lloc-- pels delegats dels 132 partits que participen al XXVI Congrés de la Internacional Socialista que ha arrencat aquest mateix divendres a Madrid.

També ha estat nomenada com a nova secretària general, la ghanesa Benedicta Lasi --primera dona africana que ocupa el càrrec-- en substitució del xilè Luis Ayala.

LA GRAN CASA DEL PENSAMENT PROGRESSISTA



En la seva intervenció inicial com a amfitrió, Sánchez ha afirmat que aspira a presidir la IS amb l'afany que sigui la gran plataforma ideològica del moviment socialista internacional . "Assumeixo aquesta responsabilitat amb el ferm compromís que entre tots fem de la Internacional Socialista la gran casa comuna del pensament i l'acció progressista mundial".

Així, ha retret que alguns s'han obstinat a donar per amortitzada la socialdemocràcia en qualificar-la com una ideologia del segle XX "però mai del segle XXI". En canvi, ha assegurat que el socialisme, la socialdemocràcia i el laborisme estan "més vius que mai" i són "més necessaris que mai" tant a la política global com a cadascun dels països.

Per Sánchez la pandèmia de covid 19 ha demostrat el fracàs de les polítiques neoliberals i, per contra, els socialistes han aportat les receptes "més justes i eficaces" per sortir de la crisi.

En aquest sentit ha tret pit que actualment institucions internacionals com el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial i l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) defensen mesures socialdemòcrates com "una fiscalitat justa per a les grans" tecnològiques i les empreses energètiques", ha traslladat. "Hem tornat, estem més vius que mai", ha insistit tot seguit.

TREU PIT DE LES MESURES DEL SEU GOVERN



Sánchez ha tret pit de mesures que ha posat en marxa el seu govern com l'augment de les pensions vinculades a l'IPC, la pujada del salari mínim interprofessional, els descomptes en el preu del transport públic o el pacte recent amb els bancs per esmorteir la pujada de les hipoteques.

A més, ha indicat que els debats que es duran a terme al congrés --que se celebra a IFEMA fins diumenge-- giraran al voltant de diversos temes: la igualtat entre homes i dones, el canvi climàtic, la guerra a Ucraïna , la desigualtat econòmica i els drets laborals.

ALBARS, RIBERA I MONTER



Entre els delegats presents aquest divendres hi havia els primers ministres d'Albània, Edi Rama i de Montenegro, Dritan Abazovic. Demà anirà el primer ministre portuguès, Antonio Costa, amb qui Sánchez compartirà una taula rodona en què debatran sobre energia i que moderarà la ministra d'Hisenda i Funció Pública i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero.

Aquesta mateixa tarda el president sortint Papandreu i el ministre d'Exteriors, la Unió Europea i la Cooperació, José Manuel Albares, debatran sobre resolució de conflictes, amb la guerra d'Ucraïna com a principal tema de fons.

Dissabte a la tarda, en un format semblant, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, discutirà sobre canvi climàtic. Finalment, diumenge es durà a terme el debat i la votació de les resolucions i la clausura amb el discurs polític de Pedro Sánchez.

RETORN DE L'SPD



Des que va anunciar la seva candidatura, Sánchez ha mostrat la seva intenció de donar-li un nou impuls a la IS perquè tingui més presència internacional i influència en organismes internacionals com les Nacions Unides, així com reforçar les relacions amb els partits progressistes d'Amèrica Llatina i Àfrica.

Unes de les metes que Sánchez té al davant és la tornada de l'SPD, partit històric que va abandonar l'organització fa una dècada . Sobre això fonts de la direcció del PSOE han traslladat que donen per fet que aquest retorn es farà efectiu durant aquesta nova etapa.

La tornada dels alemanys suposaria un recolzament per a la Internacional Socialista, després d?una època de pèrdua progressiva d?influència, marcada pel declivi de partits socialistes de pes com el francès i l?italià.