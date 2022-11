El president del PP, Alberto Núñez Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , coincidiran aquest dissabte en un acte que ha organitzat el partit contra la derogació del delicte de sedició i que estendran a més assumptes per entendre que a aquest moment Espanya és "un país atacat pel seu Govern", segons han assenyalat fonts populars.

El míting del PP --obert al públic i sota el títol 'En defensa d'un gran país'-- serà al Poliesportiu Antonio Magariños que és a les instal·lacions de l'IES Ramiro de Maetzu, on va estudiar i va jugar al bàsquet el president del Govern , Pedro Sánchez. Els populars esperen reunir més de dues mil persones al recinte, segons fonts de la formació.

L'acte, en què també prendrà la paraula l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , es produeix en una setmana marcada per la votació al Congrés de la presa en consideració de la proposició de llei de PSOE i IU sobre la sedició , que va passar aquest dijous el seu primer tràmit parlamentari, i la polèmica oberta per les rebaixes de penes a agressors sexuals que està provocant l'anomenada llei del 'només sí que és sí'.

FEIJÓO ES LLANÇA A PEL VOTANT DEL PSOE



El PP ha dedicat els últims dies a redoblar la pressió sobre els dirigents socialistes perquè s'oposin a aquesta derogació de la sedició, si bé el mateix Feijóo ja va reconèixer aquest dijous que no tenia "cap esperança" que "aixequessin la veu" perquè han "decidit ser còmplices" dels "abusos" de Pedro Sánchez, que deixa que a Espanya "manin" ERC i Bildu.

Tot i això, Feijóo vol utilitzar aquests actes per tot Espanya que ha dissenyat el PP per apel·lar als votants socialistes que no estan d'acord amb "posar-se de genolls" davant Bildu i fer un "Codi Penal a la carta d'ERC". "A aquests milions de socialistes ens dirigirem", va confirmar dijous a Badajoz, en el primer acte contra la sedició al costat de la presidenta del PP d'Extremadura, María Guardiola.

'Génova' ha optat per fer aquests actes sobre sedició a diferents províncies --els següents seran a Saragossa i Albacete la setmana que ve--, allunyant-se de l'estratègia de Vox de mobilitzacions al carrer. Fa una setmana, els de Santiago Abascal van concentrar unes 300 persones a Barcelona en la seva protesta per la sedició, però s'espera més seguiment en què han convocat aquest diumenge a la Plaça de Colom de Madrid.

LA LLEI DEL SÍ ÉS SÍ I LA VAGA A MADRID DE METGES DE PRIMÀRIA



La llei del 'només sí que és si' serà un altre dels temes centrals de l'acte, després que el PP hagi exigit aquests dies a l'Executiu amb insistència que canviï aquest "nyap" legal que, segons el partit, està permetent "revisar la baixa desenes de condemnes d?agressors sexuals". "Si Sánchez no rectifica l'erràtica Llei del 'només sí que és sí' tens la meva paraula que ho faré jo", ha promès Feijóo aquest divendres.

A 'Gènova' asseguren que l'acte estava dissenyat inicialment per parlar sobre la sedició però recalquen que al Govern se li "acumulen les polèmiques" i el primer partit de l'oposició no les pot obviar per presentar-se com a alternativa amb un missatge "d'esperança". "Serà un acte en defensa d'un gran país en un moment en què Espanya està sent atacada per terra, mar i aire pel seu Govern", resumeixen Europa Press a la cúpula del PP.

Caldrà veure si Ayuso aprofita el seu discurs per referir-se a la situació sanitària a la regió. Fa una setmana, els metges i la Comunitat de Madrid van arribar a un acord per desconvocar la vaga d?urgències extrahospitalàries. Tot i això, continua la vaga dels metges d'atenció primària, encara que amb menys seguiment.

Així, aquest divendres la Conselleria de Sanitat ha xifrat en un 14,6% el seguiment al torn de demà del cinquè dia d'aturada de metges i pediatres d'Atenció Primària . Aquesta vaga, a la qual estan cridats un total de 4.240 metges de família i 720 pediatres, va comptar el primer dia amb un seguiment del 30%, que va baixar al 26% en el segon, va caure al 16% en el tercer, i va quedar en un 17% a la cambra, segons la Conselleria.

TERCER ACTE JUNTS DES DE L'INICI DEL CURS POLÍTIC



A sis mesos per a les eleccions autonòmiques i municipals del mes de maig, l'acte es produeix en un moment en què el PP està acabant de tancar els seus candidats i servirà per arengar els seus davant d'aquesta propera cita amb les urnes, on el PP de Madrid vol arribar a la majoria absoluta (Ayuso es va quedar a quatre escons als comicis de l'any passat).

Es tracta del tercer acte de partit en què comparteixen escenari des del mes de setembre passat. Tots dos van coincidir el dia 2 d'aquell mes amb un míting d'arrencada de curs polític a Alcalá de Henares, on va tenir també paper protagonista Judith Piquet, que havia estat designat cap de llista de la formació a les eleccions municipals en aquesta localitat.

Després, Ayuso i Feijóo van tornar a coincidir en unes jornades del PP a les instal·lacions de l'Escorxador de Madrid centrades a seduir els votants més joves davant les autonòmiques i municipals del maig.

Aquest dissabte tornaran a estar junts al Poliesportiu Antonio Magariños amb la sedició com a tema central i amb missatges crítics contra el president del Govern per la seva nova "cessió" als independentistes per seguir a la Moncloa, segons els populars.