Ciutadans canvia la seva estructura a un model bicèfal: la direcció més dividida que mai

El partit ha aprovat aquest divendres per unanimitat el canvi de la seva estructura amb un model bicèfal que separa les funcions orgàniques de les polítiques a través d'un tiquet format per un secretari general , sobre el qual recauria el repartiment de les tasques orgàniques i no podria presentar-se a les eleccions, i un portaveu nacional , amb responsabilitat de lacció política. Tots dos càrrecs s'hauran de presentar junts encapçalant la candidatura que ha de ser ratificada a la propera assemblea del partit prevista per al 2023.

D'aquesta manera, la formació taronja dóna llum verda a una bicefàlia perquè el partit es divideixi en dues direccions, a l'estil del PNB: una de orgànica i una altra de política. Així, desapareixeria la presidència i Inés Arrimadas , que només lideraria la part política, seria candidata a les eleccions.

L'acord s'ha adoptat a la reunió de l' Executiva de Ciutadans que ha començat a les 16.00 hores i s'ha acabat prop de les 21.00 hores. A la trobada, el Comitè Nacional, els membres de l'Equip per a la Refundació i els membres de la Ponència d'Estatuts designats pel Comitè Executiu , que han assistit a la cita en qualitat de convidats, han debatut sobre propostes d'organització de Ciutadans , recollides entre suggeriments de militants, que ajudin a millorar les perspectives en el cicle electoral que s'acosta el proper any.

En un comunicat, el partit ha informat que l' Executiva ha arribat a un "acord unànime" als punts que quedaven oberts en el document lliurat per part dels membres de la Ponència.

En aquest sentit, s'ha aprovat separar les funcions orgàniques del partit de les polítiques a través d'un tiquet format per un portaveu nacional, sobre el qual recauria la responsabilitat de l'acció política, i un secretari general, encarregat de les tasques orgàniques i que tindria un càrrec "incompatible" amb el fet de presentar la seva candidatura a les primàries per a la presidència del Govern d'Espanya mentre duri el mandat o en els sis mesos següents. Tampoc no podrà compaginar aquesta tasca amb un càrrec públic.

Segons ha establert Ciutadans , les decisions polítiques es prendran al Comitè Nacional , integrat pel Comitè Permanent més els seus membres nats, del qual a més s'ha acordat "incrementar el nombre de persones respecte a la proposta estatutària inicial". A més, la formació presidida per Inés Arrimadas s'ha compromès a "no reduir el nombre d'integrants del Consell General " ia augmentar el poder de participació territorial i dels comitès autonòmics "en la presa de decisions al territori".