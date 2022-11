El PDeCAT creu que el PSOE no reformarà el delicte de malversació |@EP

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha manifestat aquest dissabte els seus "dubtes" sobre el fet que el PSOE impulsi una reforma del delicte de malversació igual que ha fet amb la sedició, ja que, al seu parer, un debat sobre l'assumpte que hauria de ser "serè" està "enterbolit" i hi ha una excessiva "crispació".

El PDeCAT va ser un dels partits que va donar suport la nit del passat dijous a la proposició de llei del PSOE i Unides Podem per eliminar el delicte de sedició, que va sustentar les condemnes als líders del procés independentista del 2017.

En unes declaracions en el programa 'Parlamento' d'RNE, recollides per Europa Press, Ferran Bel creu que el següent pas hauria de ser la reforma del delicte de malversació, que també es va aplicar als líders promotors del referèndum del 2017, però no veu que sigui possible.

NO SEMPRE ÉS CORRUPCIÓ

El diputat del PDeCAT a la Cambra baixa sosté que la modificació del delicte és "raonable" perquè el Codi Penal espanyol no pot castigar de la mateixa manera aquest delicte si està vinculat a casos de corrupció o si no, per la qual cosa ha demanat "esforços". "Sovint s'identifica exclusivament amb corrupció i no sempre és així", ha lamentat.

Però reconeix que falta un "debat serè" per escometre aquesta reforma, ja que veu un clima al Congrés d'"excessiva crispació política" i de "radicalització de posicions". I assenyala particularment el PP, que com a "partit amb cert sentit d'Estat", hauria de participar d'aquest debat. Bel està convençut que, "en condicions normals", l'arc parlamentari es podria "posar d'acord" per procedir a la reforma.

NO TÉ A VEURE AMB GRIÑÁN

Qüestionat sobre si és possible evitar que la reforma beneficiï els condemnats per corrupció, el diputat independentista de l'antiga Convergència sosté que, si es vol, "hi ha solucions" per aconseguir-ho.

En aquest sentit, ha rebutjat que al PSOE li "pesi" que l'expresident de la Junta d'Andalusia José Antonio Griñán es pugui veure afavorit l'hora de proposar la reforma. I és que, per eludir la seva condemna per malversació en el cas dels ERE, la defensa de Griñán el que al·lega precisament és que l'expresident andalús no es va lucrar personalment amb aquests diners. Per Ferran Bel, el fet de "posar noms i cognoms" a modificacions legislatives sempre és un "error".