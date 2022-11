El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, assegura que els Mossos tenen poder de desestabilitzar el Govern|@EP

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha assegurat que els Mossos d'Esquadra tenen un "poder real i efectiu capaç de desestabilitzar el Govern de torn", que voler-ho afrontar té conseqüències i costos i que, si no es fa, cada vegada anirà a més i serà pitjor, ha dit.

En una entrevista a 'El Nacional.cat', recollida per Europa Press aquest dissabte, ha dit que determinades àrees del cos de Mossos estan fora de control polític i que hi ha "forats negres perquè no hi ha cap tipus de possibilitat de fiscalització, de control polític i ciutadà de les actuacions".

Per Pellicer, existeix una "absoluta impunitat i no hi ha una capacitat o una voluntat ni de generar garanties de no repetició ni de generar responsabilitats", davant el qual ha demanat replantejar com s'aborda l'ordre públic.

Ha insistit a eliminar les boles de foam, a les quals s'ha referit com a arma de destrucció massiva, i també les pistoles taser "perquè el nivell de lesivitat o de risc de mortalitat és molt elevat".

Preguntat per què proposen substituir la Brimo i l'Arro si es dissolen, ha respost que en un "90% dels casos no hi hauria cap problema" perquè, segons ell, gran part de les mobilitzacions que acaben en situacions d'enfrontament amb la policia i violència estan provocades per la mateixa actuació policial.

"PROPOSTES CONCRETES A SITUACIONS CONCRETES"

"Anem a l'arrel del problema, que és la necessitat de dissolució, i després ja plantejarem altres propostes concretes a situacions concretes", ha dit Pellicer, que ha afegit textualment que és important tenir clar que una societat 100% segura no existeix.

Preguntat per la negociació sobre els pressupostos de la Generalitat del 2023, ha respost que la seva formació no ha descartat asseure's a parlar dels comptes, però que no participaran "en un espectacle que no correspon a la realitat".