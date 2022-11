Sánchez titlla el socialisme espanyol i portuguès d'aportar solucions transcendentals, com l'excepció ibèrica|@EP

“Som prou àgils per poder adaptar-nos, actualitzar el nostre ideari per continuar sent competitius electoralment i seguir sent referències ideològiques que transcendeixen les fronteres de la Península Ibèrica ”. El secretari general del PSOE , president de la Internacional Socialista i president del Govern, Pedro Sánchez , ha defensat aquest dissabte que el socialisme espanyol i portuguès, “el socialisme ibèric” és capaç de “donar respostes als nous desafiaments que tenen les nostres societats” .

N'és una prova l'“excepció ibèrica” o “solució ibèrica”, ha matisat Sánchez, que “ha col·locat l'economia al servei de la gent”, pot obrir la porta a projectes d'energia més ambiciosos: “Convertir la Península Ibèrica , a Europa , en el proveïdor d'hidrogen verd més gran, que serà l'energia del futur, és una realitat i una aposta guanyadora sí o sí per a Portugal i per a Espanya ”. "Al meu entendre que la Península Ibèrica es pugui convertir en potència exportadora d'energia, per primera vegada, ia més energia neta, barata, sobirana i que a més obeeix a uns compromisos climàtics, és una cosa per la qual cosa val la pena treballar".

Durant les seves reflexions a l'àgora 'Política energètica europea. El cas de la Península Ibèrica , juntament amb el primer ministre portuguès, António Costa , i la vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero , Sánchez també ha advertit que “no hem de perdre de vista que la digitalització es donarà i la transició ecològica ja s'està donant. La clau serà donar-li una perspectiva social” sense perdre de vista quins són els nostres valors, els que ens defineixen: la igualtat com la causa principal que ens mou”.

"Al nostre projecte polític incorporem la inclusió, la integració social i territorial" i el nou president de la Internacional Socialista amplia els horitzons de les polítiques progressistes amb la necessitat d'ajudar els països més desafavorits dels continents americans o africans a poder progressar també en la digitalització i la transició ecològica i ha recollit el guant de l'ONU, que recentment va proposar la creació d'un impost a les petrolieres a escala global per finançar tota la transició als països amb menys recursos. “Hem de fer-ho a escala internacional, és la justícia fiscal, no només dins dels països sinó a escala internacional”.

ANTÓNIO COSTA



Per poder aconseguir reptes globals, el primer ministre de Portugal i secretari general del Partit Socialista lusità, António Costa , ha afirmat que cal treballar conjuntament “com ho estem fent avui aquí, perquè el socialisme que ve ha de començar avui aquí amb el mandat de Pedro Sánchez”.



Costa ha demanat “solidaritat” per lluitar contra les desigualtats originades pel canvi climàtic. "Una solidaritat que ha de ser justa, perquè les conseqüències de cada país no són les mateixes, qui menys emissions produeix és qui més està patint les conseqüències del canvi climàtic".

El primer ministre portuguès ha assenyalat que cal la “justícia en aquesta transició” perquè es deixarà de produir d'una manera per produir-ne una altra i “això ha portat a Portugal a tancar dues centrals de producció de carbó amb milers de llocs de feina”. Davant d'aquesta situació, Costa ha reclamat un pla de desenvolupament perquè l'impacte no porti a la desocupació. “Perquè si no tenim una transició justa perdrem resultats òptims. El canvi necessita la socialdemocràcia, i només amb solidaritat i justícia social ho aconseguirem”.



Per al socialista lusità, “invertir en les energies renovables és la millor manera d'obtenir seguretat i independència”. “Tenim capacitat de produir energia solar, hidràulica i eòlica, i aquesta és una gran oportunitat econòmica perquè tenim condicions naturals i les hem d'aprofitar”. Costa també ha recordat que això significa, a més, “una enorme oportunitat de cooperació internacional, Portugal i Espanya té l'oportunitat d'aprofitar els recursos de Sud-amèrica”.

El líder dels socialistes portuguesos s'ha mostrat rotund: “cal reaccionar de la mateixa manera que Europa ho ha fet davant les crisis dels darrers anys, perquè junts ho hem aconseguit” i s'ha preguntat, a més, “com estaríem si haguéssim respost el 2020 com ho vam fer el 2012”. La protecció de tots és necessària per superar els desequilibris, per no arribar a un risc col·lectiu, amb regles fiscals perquè no hi ha transició digital ni ecològica sense inversió”.



MARIA JESÚS MONTERO



La vicesecretària general del PSOE i ministra d'Hisenda , que ha exercit de moderadora, ha aprofitat la presència dels dos líders amb “indubtable

influència internacional”, per recordar que “estem en un moment molt important pel que fa a la inversió. Estem immersos en debats molt importants, i hem de conèixer com defensarem que la lluita pel canvi climàtic és irrenunciable”.

En el repte de la política energètica a la península ibèrica és necessari per a la vicesecretària socialista “ser capaços de presentar un projecte dirigit a les generacions futures, i aconseguir així unir el creixement econòmic amb la preservació del planeta”. Montero , ha demanat fer un pas davant de les receptes fracassades de la dreta i del liberalisme “des de la regulació del mercat europeu, amb una mirada verda, de futur i de progrés”.



Per a la socialista, en aquests moments cal ser capaços de traslladar quins són els nínxols de consum del futur, “perquè és una gran oportunitat per al futur, i ens hem de preparar per arribar als resultats òptims”. Per concloure, Montero ha enviat el missatge de preservar els valors aconseguits "gràcies a un socialisme feminista i verd que són els senyals d´identitat que marcaran les futures conquestes".