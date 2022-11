David Cid pressiona Aragonès a triar entre els comuns o Junts per aprovar els Pressupostos|@EP

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid , ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , a escollir entre el seu partit o Junts per aprovar els Pressupostos catalans per al 2023: "Ha d'escollir si comparteix projecte polític amb Junts o si aposta per les polítiques de transformació verda i social”.

En una entrevista aquest diumenge al diari 'El Nacional.cat' recollida per Europa Press, ha criticat que ERC segueixi "massa pendent de Junts, encara que Junts no vol, ni aprovarà, els pressupostos".

Segons ell, Aragonès ha de demostrar que situa com a prioritat la transformació verda perquè els comuns pactin amb ERC els comptes catalans i permetin la seva aprovació: "Volem saber si s'assembla més a Iberdrola o si realment vol fer un salt en energies renovables".

Ha considerat que el PSC i el seu líder , Salvador Illa , estan "en posicions més conservadores que el PSOE" pel que fa a política fiscal ia pujar les rendes més altes.

Ha dit textualment que és 'vox pópuli' al Parlament que hi haurà acords PSC-Junts a molts municipis catalans després de les municipals del 2023, i ha avisat ERC que haurà d'escollir "una vegada més si vol una Catalunya del passat o una Catalunya del futur”.