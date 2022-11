Foto: Europa Press



El grup parlamentari socialista continuarà amb la tramitació de les esmenes a la Llei Trans , segons ha avançat aquest dilluns la ministra d'Igualtat, Irene Montero . "Ens acaben de comunicar que el PSOE no vol l'acord i anirà amb les esmenes a la ponència", ha explicat la titular d'Igualtat en una entrevista a TVE .

Montero ha recordat que “la proposta del Govern és la llei que està en tramitació”, però ha insistit en la decisió del PSOE de “no buscar un acord”. Davant d'això, ha admès estar "preocupada" davant "en moment difícil de la tramitació de la llei", per la possibilitat que "PSOE i PP puguin sumar (vots) perquè es produeixin retallades de drets a la infància trans". Ha assegurat, tot i això, que "encara queden hores" per intentar reconduir la situació. "El PSOE m'ha transmès que no vol aquest acord, però estem a temps de tractar que això no passi", ha insistit Montero.

L'autodeterminació de gènere als menors ha estat el motiu principal de l'enfrontament entre el PSOE i el Ministeri d'Igualtat. El grup parlamentari socialista va registrar 31 d'octubre les seves esmenes parcials a la llei amb què pretén que els menors de 12 a 16 anys necessitin l'aval judicial per poder canviar el nom i el sexe al Registre Civil, una exigència que el text actual contempla únicament per als menors de 12 a 14 anys.

Una altra de les esmenes estableix que, en cas que es vulgui revertir el canvi de sexe al registre, s'haurà d'obtenir aprovació judicial a través d'un expedient de jurisdicció voluntària. Actualment, el projecte de llei preveu que aquesta reversibilitat es pugui sol·licitar a partir dels sis mesos a través del mateix procediment regulat per al canvi registral, que no requereix autorització judicial en més grans de 14 anys.