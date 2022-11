La portaveu de Cs, Anna Grau, en roda de premsa a la seu del partit.

Cs ha resolt expulsar el president del grup municipal a Barcelona, Paco Sierra, després de tancar l'expedient d'expulsió que va obrir el regidor arran de la proclamació d'aquest com a líder de la formació en contra de la llavors presidenta, Luz Guilarte, que va acabar dimitint .

"L'expedient d'expulsió ha acabat amb la seva expulsió" , ha anunciat la portaveu i diputada de Cs al Parlament, Anna Grau , en roda de premsa aquest dilluns, que ha precisat que l'evolució natural de l'expedient és que acabi com a regidor no adscrit .

Ha detallat que les regidors de la formació, Noemí Martín i Julia Barea, no han estat expulsades i que continuen al grup, ha assegurat que Cs tindrà una "candidatura robusta, il·lusionada i valenta per a la ciutat de Barcelona" i no n'ha descartat unes primàries.

Segons han explicat fonts coneixedores, Sierra va rebre dijous la notificació del tancament de l'expedient, a què ha presentat al·legacions, que la Comissió de Garanties del partit estudiarà.

Si l'òrgan ratifica la decisió, Sierra seria expulsat, fet que el partit haurà de notificar a l'Ajuntament i passaria a ser regidor no adscrit, han detallat les mateixes fonts.

El president del grup ja va avisar dijous mateix en roda de premsa que, si finalment decidien expulsar-lo, recorreria a l'òrgan del partit competent i que no descarta fer-ho davant la justícia ordinària si no se'n veuen satisfetes les peticions.

La setmana passada, el partit va donar per tancades les negociacions amb Sierra per resoldre la situació al grup municipal per l'"actitud obstruccionista i arbitrària del regidor".