Joan Ignasi Elena @ep

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , ha anunciat que per al pont de desembre el Govern restringirà la circulació de camions a l'autopista AP-7 i en limitarà la velocitat, i ha avançat que obriran carrils addicionals en alguns trams.

Segons un comunicat d'aquest dimarts, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha establert una primera fase del pont del 2 al 6 de desembre -quan xifra en 470.000 els vehicles desplaçats esperats a l'operació sortida i en 240.000 els de l'operació tornada -- i una segona fase de dimecres 7 al diumenge 11 --quan espera 420.000 i 250.000 cotxes respectivament--.

Els camions no podran circular per l'autopista AP-7 el diumenge 11 de desembre entre les 17 i les 20 hores, al segon tram de l'operació tornada.

Així mateix, durant les operacions sortida hauran de circular per la dreta ia 80 km/hora al tram de la dita via que recorre de Granollers a Martorell (Barcelona) ia la zona del sud on hi ha únicament dos carrils.

En les operacions de retorn, hauran de circular per la dreta ia aquesta mateixa velocitat en els trams on hi hagi carrils addicionals.

La Generalitat instal·larà aquests carrils addicionals durant les operacions tornada entre Llinars i Montornès (Barcelona) i entre Vilafranca (Tarragona) i El Papiol (Barcelona), ia la via C-17 al seu pas per Ripoll (Girona).

En roda de premsa amb l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la Mireia Ingla, i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, el conseller ha celebrat la reducció de la velocitat de circulació a 100 km/hora al tram del Vallès (Barcelona) de l'AP-7, i ha demanat "celeritat" per implementar la mesura als trams pendents.