Podem ha acusat el PSOE de no respectar el pacte de Govern i no voler un acord en la tramitació al Congrés de la Llei Trans, que la formació el va traslladar fa tres setmanes per anar units a la ponència d'aquesta normativa i que els socialistes han rebutjat aquest matí. Segons fonts del partit morat, Podem tem que la posició del seu soci obre la possibilitat que busqui sumar els seus vots al PP per "retallar els drets de les infàncies trans".

Posteriorment, el coportaveu de la formació morada, Pablo Fernández, ha advertit que seria "francament inconcebible", "preocupant", "lamentable" que els socialistes s'aliés amb els populars en aquesta normativa per tirar endavant les seves esmenes i els insta a " reflexionar".

Encara més, ha criticat que la posició del PSOE, de mantenir-les vives sense un consens previ, implica de facto endarrerir l'aprovació de la normativa.

Precisament l'autodeterminació de gènere als menors ha estat el principal motiu de l'enfrontament entre el PSOE i el Ministeri d'Igualtat. El grup parlamentari socialista va registrar 31 d'octubre les seves esmenes parcials a la llei amb què pretén que els menors de 12 a 16 anys necessitin l'aval judicial per poder canviar el nom i el sexe al Registre Civil, una exigència que el text actual contempla únicament per als menors de 12 a 14 anys.

Una altra de les esmenes estableix que, en cas que es vulgui revertir el canvi de sexe al registre, s'haurà d'obtenir aprovació judicial a través d'un expedient de jurisdicció voluntària. Actualment, el projecte de llei preveu que aquesta reversibilitat es pugui sol·licitar a partir dels sis mesos a través del mateix procediment regulat per al canvi registral, que no requereix autorització judicial en més grans de 14 anys.

Podem, igual que ha avançat la ministra Irene Montero, lamenten que el PSOE hagi comunicat aquest matí que rebutgen un pacte amb ells sobre les seves propostes de canvi de la normativa i decideixin mantenir vives les esmenes, sense modificacions, les esmenes que provoquen conflicte a el si de la coalició.

ARGUMENTEN QUE EL TC AVALA LA POSTURA D'IGUALTAT

D'aquesta manera, els morats van traslladar al PSOE que en matèria de drets d'infàncies trans, la doctrina del Tribunal Constitucional és clara i que diversos menors ja han pogut canviar el gènere al DNI. Sobre això, van argumentar davant el PSOE que el tribunal de garanties ja va fixar com a inconstitucional deixar fora els menors del dret a decidir la seva lliure identitat de gènere.

Concretament, el plantejament era seguir una estratègia similar a la Llei de Memòria Democràtica , o com es treballa en la derogació de la Llei Mordassa, per anar amb un consens a la ponència, amb vista a què aquesta fase final de tramitació no derivi en un retard de la normativa, cosa que ara els genera preocupació.

I en aquest sentit, el soci minoritari de la coalició van plantejar al PSOE acceptar diverses esmenes que per a ells eren rellevants, tant plantejades pels socialistes com per altres grups, però no alterar el plantejament de la llei respecte a la infància trans.

Una idea en què ha incidit la coportaveu de Podem, Alejandra Jacinto, que ha retret al PSOE "incomplir" el text emanat del Consell de Ministres i plantejar una retallada de la norma, quan el TC ja ha reiterat que el TC blinda l'autodeterminació , de manera que treballaran perquè la norma sigui aprovada al Congrés "com més aviat millor".

MONTER: LA TRAMITACIÓ ESTÀ EN UN MOMENT DIFÍCIL

Montero ha explicat que aquest matí el PSOE ha mostrat la seva negativa a aquesta proposta i retreu al PSOE que no vulgui un acord , cosa que li suscita preocupació atès que la tramitació de la Llei Trans es troba ara en un moment "difícil".

Ha assegurat, tot i això, que "encara queden hores" per intentar reconduir la situació. "El PSOE m'ha transmès que no vol aquest acord, però estem a temps de tractar que això no passi", ha insistit Montero.