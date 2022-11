Begoña Gómez @ep

Les cavernes mediàtiques de la ultradreta segueixen amb la seva estratègia recurrent de fabricar bulls per desestabilitzar els seus adversaris polítics. Aquesta vegada la víctima ha estat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez , que ha patit una campanya de desprestigi basada en l'homofòbia i la transfòbia.

Pilar Baselga, una coneguda propagadora de bulls, va acudir a un programa de televisió per assegurar que Begoña Gómez, en el passat, va ser un home, qualificant-la de "Begoño", entre altres qualificatius que no val la pena repetir.

A continuació, podeu veure el vídeo:

L'agitadora d'ultradreta també vincula Begoña Gómez amb el narcotràfic al Marroc , una informació que va començar a difondre la ultradreta espanyola i que va acabar sent publicada al diari francès France Soir, conegut per ser una de les principals capçaleres per a les teories conspiranoiques i els antivacunes.

No obstant, aquesta informació no se sustenta en cap prova, i no s'ha pogut provar que la dona del president del Govern tingui cap relació amb el Marroc.