La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

El nombre de condemnats que s'han vist beneficiats pel nou marc de penes que recull la llei del 'només sí que és sí' ascendeix almenys a 38, entre revisions de condemna a la baixa (34) i sentències posteriors en l'aplicació de la norma (4). Un total de 10 persones han estat excarcerades.

Les darreres rebaixes que han transcendit han estat dictades per l' Audiència Provincial de Cantàbria . En concret, s'han rebaixat les penes de presó imposades el 2020 a dos condemnats per agredir sexualment una noia en un hostal de Santander. Així, han passat una condemna de 18 anys de presó a 11 anys.

Aquests dos casos se sumen a un tercer del qual ja havia informat l'Audiència de Cantàbria, en què es va rebaixar de 5 a 2 anys de presó la pena a un home que va agredir sexualment una dona.

La Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual ha provocat que el delicte d' agressió sexual absorbeixi el d'abús sexual, cosa que significa que un delicte que fins ara en recollia una conducta més greu n'incorpori una de menys gravetat, per la qual cosa la forquilla penal també s'ha ampliat per abastar tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

Entre els casos de revisió de sentència i rebaixa de pena, les fonts han confirmat 20 a Madrid, tres a Cantàbria, dues a les Balears, dues a Galícia, dues a Castella i Lleó, un a Andalusia, un a Astúries, un a Castella- La Manxa, un a Múrcia i un a les Canàries. 10 d'aquests 32 casos han comportat l'excarceració dels condemnats: sis de Madrid, dos de les Balears, un de Galícia i un de Cantàbria.

Sobre les noves sentències dictades després de la reforma, fonts expliquen que el TSJ de Galícia ha aplicat en un cas les noves penes, que a l'Audiència Provincial de Lleó s'han aplicat en dos i que a l'Audiència Provincial de Barcelona han dictat una sentència per un delicte consumat de violació.

En les resolucions, els magistrats han indicat que aquests casos responen a l' aplicació de la nova llei. I han precisat que encara que la normativa no aclareixi si ha de ser o no aplicada a procediments en tràmit o amb sentència ferma, el mateix Codi Penal a l'article segon indica que "tindran efecte retroactiu aquelles lleis penals que afavoreixin el reu".

MÉS DE 200 REVISIONS PENDENTS

Les fonts han precisat que el nombre de casos en què s'apliquen les rebaixes podrien veure's incrementats els propers dies davant de les revisions pendents. La setmana passada, les Audiències Provincials de la Comunitat Valenciana van indicar que estan revisant, d'ofici oa instància de part, més de 100 sentències per delictes contra la llibertat sexual després de l'entrada en vigor de la llei, segons les dades facilitades pel Tribunal Superior de Justícia autonòmic.

Per part seva, les tres Audiències Provincials d' Euskadi ja han rebut almenys 10 peticions de revisions de condemnes per delictes sexuals, si bé ha apuntat que no hi ha cap error.

A Madrid , compten amb 447 causes per abusos i/o agressions sexuals condemnatòries fermes, amb condemnat ingressat a la presó, susceptibles de revisió després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/2022. D'aquestes causes, i d'ofici, els magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid van començar la setmana passada i la revisió de 121. A instància de part, se'n tramita la revisió de 55.

Els presidents de les seccions penals de l'Audiència Provincial madrilenya han acordat aplicar a les revisions de sentències el criteri més favorable al reu i no atendre la disposició transitòria cinquena del Codi Penal que limita les revisions.

MÚRCIA, BALEARS, CANÀRIES I GALÍCIA

Fins ara, els tribunals de Madrid han rebaixat 20 condemnes d'abusos i/o agressions sexuals per l'aplicació de la 'llei del sol sí que és sí'. A més, s'han dictat set excarceracions, encara que una no s'ha materialitzat perquè el condemnat té altres condemnes pendents. A les resolucions es redueixen penes de presó fins a 5 anys.

Entre els casos de reducció de condemna també consta que l'Audiència Provincial de Santa Creu de Tenerife ha rebaixat de 10 a 9 anys la condemna imposada a l'autor d'un delicte d'abús sexual sense prevaliment.

El TSJ de Múrcia ha ratificat una condemna a un acusat per una temptativa d'agressió sexual a una dona del 2020. El tribunal, tot i això, ha modificat la pena imposada perquè resulta "més favorable" per al reu aplicar la 'llei del sol sí és sí'. Així, ha rebaixat la pena de 4 anys i 6 mesos a 3 anys i 1 dia de presó.

Al marge, l' Audiència de les Balears ha ordenat l'excarceració immediata de dos presos que complien una pena de tres anys de presó per dues agressions sexuals sense penetració després de revisar tots dos casos.

A Galícia , a l'Audiència d'Orense, han revisat una condemna de 3 anys i 6 mesos de presó imposada a l'autor d'un delicte intentat d'agressió sexual amb accés carnal. Després de la revisió, ha rebaixat la pena a 2 anys i 6 mesos de presó i n'ha acordat la posada en llibertat.

Així mateix, el TSJ de Galícia ha rebaixat en dos anys la pena de presó imposada a un home que va violar a Cambre una dona que va conèixer per la xarxa social Tinder.

ANDALUSIA, ASTÚRIES, CASTELLA I LLEÓ I CASTELLA-LA MANXA

Les fonts jurídiques han apuntat que a Castella i Lleó, a l'Audiència de Segòvia, s'han revisat quatre sentències executòries sobre delictes sexuals i se n'ha modificat una. En aquest cas, s'ha rebaixat la pena de 12 a 9 anys de presó.

Per part seva, l'Audiència de Valladolid ha reduït la condemna de 12 a 10 anys de presó al responsable d'una agressió sexual a una menor de 16 anys.

A més, consta que el TSJ d' Andalusia ha desestimat un recurs d'apel·lació i encara que ha confirmat la sentència --"per aplicació retroactiva de la norma vigent"-- ha rebaixat la pena de presó. Així, ha passat de 13 anys, 6 mesos i 1 dia a 11 anys i 1 dia.

A la llista s'hi suma el cas del TSJ de Castella-la Manxa, que ha rebaixat la condemna d'un home que va agredir sexualment una dona a Ciudad Real. Així, ha passat d'haver de fer 9 anys presó a 8. La Fiscalia ja ha avisat que recorrerà aquesta decisió.

Al marge, el TSJ d ?Astúries ha rebaixat de 10 a 9 anys de presó la pena a un home acusat d?abusos sexuals a menor de 16 anys.

A L'ESPERA DEL SUPREM

Cal recordar que les revisions efectuades pels jutges són susceptibles de recurs i que podrien arribar fins al Tribunal Suprem (TS), la seu judicial cridada a fixar jurisprudència.

Fonts jurídiques han precisat que el Suprem hauria d' estudiar l'aplicació de la llei cas per cas perquè la possibilitat d'arribar a acords no jurisdiccionals va desaparèixer de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), de manera que no podria celebrar un conclave.

Segons han explicat les fonts esmentades, les revisions que es facin de condemnes fermes prèvies al 2015 es podran recórrer directament al Suprem, però les que es refereixin a casos posteriors només podran arribar a l'alt tribunal quan s'hagi esgotat la via d'apel·lació en instàncies inferiors.

Abans de conèixer-se la posició del Suprem, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, va dictar un decret perquè els fiscals donin "una resposta uniforme" a les revisions de condemnes fermes suscitades per l'entrada en vigor d'aquesta llei, establint que no es modificaran quan la pena imposada pugui dictar-se amb el nou marc penal, de manera que s'evitaria una rebaixa "automàtica" de condemnes.