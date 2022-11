La ministra d'Igualtat, Irene Montero @ep

Ja portem massa temps amb el mantra que la dreta és dolenta: feixista i masclista, mentre l'esquerra -especialment Podem i companyia- representa tots els valors: la més democràtica, la més transparent, la millor a defensar els drets, alguns fins i tot pensen que la democràcia ha estat obra seva. Això els porta a poder dir als altres el que els vingui de gust, però es posen com una moto quan els altres els retreuen algunes de les seves accions, declaracions o comentaris. No entenen que quan un critica ha d'assumir les crítiques dels altres i si no estan d'acord replicar amb arguments, no amb altres insults que no volen per a ells mateixos . Les regles del joc democràtic haurien de ser així, no pas la llei de l'embut que més d'un aplica.



Hi ha alguns refranys populars molt significatius com “qui sembra recull”, o “on les donen les prenen”, que són molt gràfics per explicar algunes coses i que vénen al dit amb el que està passant aquests dies amb Irene Montero, ministra d'Igualtat, que gairebé es posa a plorar a la sessió del Parlament on es debatien els Pressupostos del 2023 quan la diputada de Vox, Carla Toscano , li deia en viu i en directe que l'únic mèrit de la ministra havia estat “estudiar en profunditat Pablo Iglesias ”. Les paraules li han assegut fatal a ella i als grups polítics del PSOE, Unides Podem, ERC, Bildu i la CUP, que van sortir en tromba a defensar Montero i van acusar l'autora i el seu partit de violència política i assetjament a la ministra. Una escena el resultat de la qual ha estat que durant dies se segueixi parlant de l'incident i que ha servit a Montero, que estava morta políticament, per presentar-la com a víctima de l'extrema dreta, perquè el PP s'havia desmarcat de l'“insult”.



Irene Montero és víctima dels jutges fatxes i masclistes, dels mitjans de comunicació -anomenats per ells caverna mediàtica- i de la dreta. Tots són dolents, Montero és una santa que no parla per no ofendre: la millor preparada del govern, la que no insulta ningú, la que ocupa el càrrec per la seva magnífica gestió que tots admiren, la defensora de les dones -ha dividit les feministes, cosa que no havia aconseguit la dreta- i dit això, és la ideal per encapçalar la llista d'Unidas Podemos i convertir-se així en la primera dona a presidir el govern d'Espanya, amb aquesta candidesa i bona feina que el caracteritza.



Com Montero, Iglesias i el seu grup tenen memòria selectiva i cal recordar a Iglesias, “el marit” de l'aspirant a presidenta del govern, les paraules que aquest va dirigir a Ana Botella quan era alcaldessa de Madrid: “Representa tot el contrari del que és que han representat les dones valentes a la història. És la que encarna ser dona de, nomenada per, sense preparació, relaxing cup amb cafè amb llet i, a més, bel·licista. Una dona l'única força de la qual prové de ser esposa del seu marit i dels amics del seu marit ”. No és el mateix? No, perquè Botella no és la seva dona, i Montero sí que és el seu patge i per això surt desbocat aprofitant l'ocasió per carregar contra tots i aprofitar la conjuntura per aconseguir una tele, amb el seu amic Roures, i explicar-li al poble que ell i sol ell explica la veritat del que passa. Per desqualificar Botella no es va tallar i ara aprofita l'ocasió -que ho sap fer molt bé- per demanar als seus seguidors aportacions econòmiques per posar en marxa la seva joguina d'adoctrinament anomenada televisió lliure i veritable, defensor de la llibertat d'expressió , igual que a Veneçuela. La televisió d'Esglésies seria un altre púlpit per adoctrinar el poble i guiar-lo pel camí de la veritat. ¿No sona a Nicolás Maduro i els seus discursos d'hores que avorreixen fins a les ovelles? És que Iglesias i Montero tenen una superioritat moral que no és a l'abast dels mortals, que som tots.



Per cert, tant me fa l'etiqueta que em col·loquin aquests il·lustres i honrats personatges que es creuen posseïdors de la veritat, els més demòcrates del món i van donant lliçons de tot quan precisament ells no són exemple de res.