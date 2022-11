La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra / @EP

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 portarà aquest dimarts al Consell de Ministres la Llei de famílies , que inclourà un permís de 5 dies retribuïts a l'any per tenir cura de familiars, categoria en què s'inclouen fills, pares i convivents. En un primer moment, la ministra va proposar un permís de set dies, que podien arribar fins als nou si la cura comportava un desplaçament cap a una altra comunitat autònoma.

Finalment, la llei es quedarà tan sols en cinc dies, que és el que recomana la Unió Europea a la Directiva 2019/1158, i el que recull l'avantprojecte de Treball .



El Ministeri de Treball i Economia Social que dirigeix Yolanda Díaz va explicar el mes de juny passat, quan va treure el text a consulta pública, que el final d'aquesta mesura és "oferir més oportunitats de romandre al mercat de treball als homes i les dones amb responsabilitats en la cura de familiars ”.



L'acord pressupostari entre PSOE i Unides Podem contemplava que la Llei de Famílies arribés al Consell de Ministres en tràmit d'urgència, fet que implicava que arribés en primera volta a l'òrgan de govern abans que finalitzés el mes d'octubre.



Des de Podem van alertar a finals d'octubre que l'aprovació de la Llei de famílies semblava estar en situació de "bloqueig" i van apreciar al PSOE algun intent de "rebaixar" l'abast de la normativa en els termes pactats. Tot i això, sembla que aquesta llei ha superat el bloqueig i seguirà endavant.



8 SETMANES, SENSE RETRIBUCIÓ, PER A FILLS MENORS DE 8 ANYS

La nova norma també recull un segon permís de vuit setmanes fins als vuit anys del menor, encara que aquesta vegada sense retribució, i l'equiparació en drets de les famílies monomarentals amb dos fills als de les nombroses. També destaca l'ampliació de la renda criança de 100 euros al mes per menor de 3 anys a càrrec.



Una altra novetat que s'inclourà a la llei és la consideració que les famílies monoparentals amb dos fills siguin considerades com a famílies nombroses de cara a obtenir beneficis socials, una de les demandes que va abanderar Unides Podem dins de la negociació pressupostària.



Així mateix, tindran consideració de família nombrosa les famílies amb dos fills on un ascendent o descendent tingui discapacitat i les famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió de aliments.

Per contra, no ha prosperat un dels objectius de Belarra, que era ampliar a sis mesos els permisos de maternitat i paternitat, davant de les 16 setmanes actuals.

QUEIXES DE LES MARES SOLTERES



La Federació d'Associacions de Mares Solteres (FAMS) i l'Associació Mares Solteres per Elecció (MSPE) han advertit que el 70% de les famílies monoparentals poden quedar "desprotegides" amb aquesta nova llei, ja que aquesta equipara les nombroses només a les monoparentals amb dos o més fills.



Així, tot i que consideren que “es corregeix una discriminació de fa 14 anys”, lamenten que la nova norma “no estableixi un marc protector per a totes les famílies monoparentals ”. Tot i això, necessiten que esperaran a conèixer el text complet de la llei, que s'aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres.

Tot i que les agrupacions celebren que s'hagi “desbloquejat” la llei, també adverteixen que el marc de protecció que inclou per a les seves famílies és “totalment insuficient”.

En aquest sentit, també lamenten que el permís de 5 dies per tenir cura de convivents, anunciat a la Llei de famílies, no es dupliqui per a les famílies monoparentals. Les associacions avisen que les famílies monoparentals parteixen de base d'una situació de "desigualtat" a l'àmbit laboral, fiscal, d'ajudes, cosa que s'afegeix a la "dificultat de criar un fill en solitari" perquè hi ha "una única font d'ingressos a la llar".



Segons recorda Tormo, el 54% de llars monoparentals a Espanya es troben en risc de pobresa o d'exclusió social , una xifra que "duplica les famílies biparentals" i que ha augmentat cinc punts respecte a l'any anterior. Per això, esperaven que la llei establís un marc que les protegís de caure en la pobresa.