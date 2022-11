El president d'ERC, Oriol Junqueras, intervé davant del Consell Nacional d'ERC / @EP

El president d'ERC , Oriol Junqueras, ha demanat aquest generositat i "que tothom s'arremangui i posi una mica de part seva" per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2023, mentre el Govern segueix negociant amb el PSC, Junts i els comuns amb l'objectiu de cercar suports parlamentaris per als comptes.

En una intervenció davant el Consell Nacional d'ERC, ha subratllat que Catalunya necessita uns Pressupostos encara que "hi hagi qui prefereixi actuar des del partidisme, des del tacticisme, des del curt termini i la miopia que sovint acompanya els egoistes, els curt terminis i els tacticistes ".

"Tothom hauria d'ajudar, com nosaltres ho fem en tants àmbits, assumint tantes responsabilitats. Per tant, tornem a fer una crida , que és la crida que entenem que fa el país", ha afegit.

Junqueras ha admès que potser els Pressupostos del Govern no són els que alguns partits voldrien en aquest moment perquè --ha dit-- preferirien posar en evidència les "dificultats que pot arribar a tenir alguna força política", després de trencar-se la ruptura de la coalició ERC-Junts que va deixar el Govern amb un suport parlamentari de 33 diputats.

Davant d'això, ha apel·lat a la responsabilitat ia no "posar-se els uns als altres en evidència" en un moment en què Catalunya travessa un context econòmic marcat per les dificultats a què s'enfronten les famílies, els autònoms i els treballadors per la inflació.

SEDICIÓ

Junqueras ha defensat la derogació del delicte de sedició --fruit dels acords de la taula del diàleg-- i ha sostingut que el nou redactat del delicte de desordres públics agreujats millora "dràsticament" aquesta figura al Codi Penal i dóna menys eines a els jutges per condemnar independentistes, en les seves paraules.

"És millor que el Codi Penal que es pugui aplicar a tots els demòcrates que des de Catalunya defensen la república, la independència, l'amnistia, i l' autodeterminació no inclogui una eina com el delicte de sedició", ha mantingut el dirigent d'ERC.

Ha assegurat que ERC voldria anar més enllà , perquè no es conformen amb "res que no sigui l'amnistia la república i l'autodeterminació", i ha reclamat generositat i responsabilitat per sumar força a les reivindicacions de l'independentisme, en al·lusió vetllada a Junts.

"Si amb la força que tenim aconseguim suprimir el delicte de sedició i rebaixar de manera contundent el delicte de desordres públics, quantes més coses aconseguiríem si els que actuen sovint des de l'egoisme actuessin amb la mateixa generositat i amb la mateixa responsabilitat amb què ho hem fet nosaltres sempre nosaltres!”, ha exclamat.

CONSELL NACIONAL DESPRÉS DE RENOVAR L'EXECUTIVA

Durant la seva intervenció, Junqueras també ha lamentat que a escala internacional "alguns poders tradicionals s'atrinxeressin per defensar els seus privilegis " davant de líders demòcrates recorrent a l'espionatge o als tribunals, com al seu parer ha passat al Brasil, Bolívia, Perú, Colòmbia i Argentina .

"Constatar que aquest és un fenomen de caràcter global que no fa que el nostre cas sigui menys rellevant. Al contrari. Ajuda a entendre millor quina és la nostra situació", ha afirmat Junqueras, que ha mantingut que això mateix també ha passat a Espanya amb casos com Pegasus.

ERC celebra aquest dilluns a la tarda un Consell Nacional després de l'elecció de la nova Executiva, tal com marquen els seus estatuts, en què els consellers republicans debatran sobre l' organització de la sessió plenària del congrés del partit.

A l'acte hi han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, els consellers d'ERC i els diputats i dirigents del partit com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el president d'ERC a la Cambra catalana, Josep Maria Jové, i els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva, entre d'altres.