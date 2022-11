L'exministre Juan Carlos Campo. Foto: Europa Press



El Consell de Ministres aprova, aquest dimarts 29 de novembre, els nomenaments de l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo i de l'exdirectora general del Ministeri de Presidència Laura Díez com a nous magistrats del Tribunal Constitucional (TC), segons ha avançat El País i han confirmat fonts del Govern i jurídiques a Europa Press .

El Govern havia manifestat en nombroses ocasions la seva intenció de nomenar els dos candidats al TC que li correspon per quota sense esperar que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) designés els altres dos que completen el terç de quatre magistrats pendent de renovació .

En aquests mesos, l'Executiu ha fluctuat des de posicions que, en un primer moment, contemplaven designar els seus dos candidats per al TC, encara que el CGPJ no pogués fer el mateix perquè llavors la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) els ho impedia, fins i tot altres en què advocava per donar un temps prudencial a l'òrgan de govern dels jutges perquè, ja recuperada la capacitat legal per fer-ho, nominés el seu dupla per al TC.



Ara que Moncloa ha optat per avançar sense el CGPJ, haurà d'aclarir la incògnita el Ple del TC, ja que és qui ha de donar el 'placet' als seleccionats. Al principi, fonts de la cort de garanties veien difícil que els dos aspirants de l'Executiu superessin el filtre del Ple sense tots dos del CGPJ, perquè --explicaven-- el Consell no podia complir amb la seva funció constitucional a causa de la reforma de la LOPJ operada el març del 2021 que prohibeix a l'òrgan fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial mentre estigui caducat, situació en què ja fa gairebé quatre anys.



D'UNA MAJORIA CONSERVADORA A UNA ALTRA PROGRESSISTA

Davant d'aquesta tesi, altres fonts consultades per Europa Press sostenen que la Constitució no permet més interpretació que la que la renovació es faci amb el terç complet (els 4 magistrats), perquè el contrari suposaria 'de facto' fer-ho per sisens (2 magistrats).

Així doncs, la clau del Ple la tindrà l'actual majoria conservadora del TC, de 6 a 5, ja que la plaça del magistrat Alfredo Montoya (que ha de cobrir el Senat) continua vacant. Cal recordar que, si el Govern finalment decideix nomenar pel seu compte, i aconsegueix el vistiplau del Ple, la majoria del Tribunal Constitucional canviarà perquè González-Trevijano i Narváez, al seu dia postulats per l'Executiu de Rajoy, serien substituïts pels dos que enviés el Gabinet de Sánchez, configurant una majoria progressista de 7 a 4, mancant els dos del CGPJ.